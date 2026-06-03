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I. Ruginienė sveikina su Sąjūdžio įsteigimo metinėmis: susitelkę esame savo likimo sprendėjai

2026 m. birželio 3 d. 07:49
Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, minint 37-ąsias Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsteigimo metines, teigia, kad Sąjūdis išlieka svarbiu vienybės ir laisvės siekio simboliu.
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„Sąjūdis yra daugiau nei istorijos puslapis. Tai – svarbos neprarandantis priminimas apie stiprybę tų, kurie nebijo, apie tiesos ir žmonių vienybės jėgą – ryžtingą, tačiau ne griaunančią, o kuriančią. Ne skaldančią, o jungiančią bendram laisvės tikslui“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
„Nepriklausomybės atkūrimui pamatus paklojęs reiškinys yra optimizmo ir pasitikėjimo šaltinis mūsų dabarčiai, nes liudija, kad ne kas kitas, o mes patys, būdami susitelkę, esame savo likimo sprendėjai“, – pabrėžė Vyriausybės vadovė.
35 narių LPS iniciatyvinė grupė įkurta 1988 metų birželio 3 dieną, Lietuvos mokslų akademijos salėje Vilniuje. Tą vasarą bei rudenį Lietuvoje Sąjūdis organizavo daug mitingų, kuriuose skleidė savo idėjas tuometiniais visuomenei aktualiais klausimais, pradėta leisti Sąjūdžio spauda, šalies miestuose kūrėsi iniciatyvinės LPS grupės.
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1988 m. spalio 22–23 dienomis vyko LPS steigiamasis suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iš visos Lietuvos, buvo išrinktas ir patvirtintas LPS Seimas, LPS Seimo taryba, priimta LPS programa, įstatai ir 30 rezoliucijų.
1989 metų vasario 15 dieną LPS Seimas pirmąkart paskelbė siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę.
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