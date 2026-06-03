Ministrų kabinetas pritarė siūlymui skirti V. Lastauską Lietuvos ambasadoriumi Egipte

Pats diplomatas Vyriausybės posėdžio metu teigė, jog sieks stiprinti politinį dialogą su regionu, rūpinsis ekonominiais, konsuliniais, kultūros bei akademinio bendradarbiavimo klausimais.
„Manau, esu pasirengęs dirbti minėtose šalyse ir tarptautinėse organizacijose. Turbūt nieko naujo nepasakysiu, mano tikslai – politinis dialogas su regionu, su visomis šalimis, ekonomika, bendruomenė, konsuliniai klausimai, kultūra ir galimas akademinis bendradarbiavimas“, – Vyriausybės posėdžio metu kalbėjo V. Lastauskas.
„Vardindamas nesakau, kuri (sritis – ELTA) – prioritetas. Realybė dažnai padiktuoja, žinau ir iš praktikos, ne tai, ką planuoji pirmiau daryti, o tai, kas įvyksta“, – pridūrė jis.
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Trečiadienį vykusio posėdžio metu nuspręsta prezidentui Gitanui Nausėdai teikti siūlymą skirti Lietuvos diplomatinį atstovą į naująsias pareigas nuo liepos 13 d.
Kaip nurodo Užsienio reikalų ministerija (URM), šis klausimas Seimo Užsienio reikalų komiteto uždarame posėdyje buvo apsvarstytas šių metų pradžioje.
Šiuo metu Lietuvos ambasadai Egipte vadovauja Artūras Gailiūnas. Jis šias pareigas eina nuo 2021 m. rugpjūčio.
Tuo metu į ambasados Egipte vadovo pareigas skiriamas V. Lastauskas prieš tai yra dirbęs Lietuvos ambasadoriumi Latvijoje, Azerbaidžane, ėjo URM kanclerio pareigas.
Lietuvoje valstybės diplomatinius atstovus skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.