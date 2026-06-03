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VSAT: neteisėtų migrantų Baltarusijos pasienyje nefiksuota tris paras

2026 m. birželio 3 d. 07:52
Lietuvos pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų neapgręžta tris paras, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba antradienį į savo šalį neįleido 72 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį nefiksavę tokių asmenų.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 775.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
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