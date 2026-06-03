Vyriausybė pritarė Žvalgybos kontrolieriaus įstatymo pakeitimams: siekiama efektyvesnės priežiūros

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, siūloma įteisinti naują sąvoką „žvalgybos kontrolieriaus stebėsena“, o tai suteiktų žvalgybos kontrolieriui teisę vykdyti nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos, pareigūnų veiksmų bei sprendimų stebėseną ir analizę.
Taip pat numatoma, kad kontrolierius vertins ne tik žvalgybos veiklos teisėtumą, bet ir jos pagrįstumą bei proporcingumą. Tokiu būdu, rašoma aiškinamajame rašte, žvalgybos kontrolieriui būtų suteikiama teisė visapusiškai įvertinti žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo, pagrįstumo ir proporcingumo priežiūrą, susijusią su žvalgybos institucijų, žvalgybos pareigūnų veiksmais, jų priimamais sprendimais bei užtikrinti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos reikalavimų laikymąsi.
Kartu išplečiama ir žvalgybos kontrolieriaus teisė gauti ne tik informaciją, bet ir dokumentus, duomenis bei jų kopijas. Numatoma kontrolieriaus teisė susipažinti ar naudotis žvalgybos, kriminalinės žvalgybos ir kita valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija, dokumentais ir duomenimis, kuriais disponuoja žvalgybos institucija, jeigu toks susipažinimas yra būtinas kontrolieriaus pareigoms atlikti. Tiesa, kontrolierius negalės susipažinti su informacija, dokumentais ir duomenimis apie įslaptintų žvalgybos pareigūnų ar žvalgybos slaptųjų bendradarbių tapatybę ir iš užsienio partnerių gautą informaciją.
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Taip pat suteikiama teisė susipažinti ir naudotis žvalgybos institucijų informacinėse sistemose kaupiama įslaptinta informacija.
Siūloma ir suteikti teisę realiuoju laiku gauti žvalgybos institucijų vadovų teikimus dėl teismo sankcionuojamų veiksmų, taip pat apygardų teismų nutartis. Be to, suteikiama teisė susipažinti su sprendimais, pagal kuriuos pradedama rinkti žvalgybinė informacija.
Tuo metu teismams suteikiama teisė prieš sankcionuojant žvalgybos veiksmus arba nagrinėjant skundus kreiptis į žvalgybos kontrolierių dėl specialisto išvados pateikimo.
Nustatoma ir žvalgybos institucijų vykdomos kriminalinės žvalgybos veiklos išorinė, nepriklausoma priežiūra ir kontrolė.
Siūlomais pakeitimais siekiama įtvirtinti Žvalgybos kontrolierių įstaigos darbuotojų, padedančių atlikti tyrimus, teisę susipažinti su žvalgybos institucijų informacija ir dokumentais. Teigiama, kad Žvalgybos kontrolierių įstaiga iki galo nėra suformuota, palaipsniui priimami nauji darbuotojai, todėl jos struktūra yra ir dar ne kartą bus keičiama ateityje. Siūlomi pakeitimai sumažintų įstaigai sukeliamą perteklinę administracinę naštą.
ELTA primena, kad 2021 m. gruodį Seimas nutarė įkurti Žvalgybos kontrolieriaus institutą.
Žvalgybos kontrolierius N. Statkus prisiekė Seime 2022 metų balandžio pradžioje. Visgi, įstatymas numato, kad įstaigoje turi veikti du žvalgybos kontrolieriai. Kandidatūras Seimui teikia parlamento pirmininkas. Iki šiol Seimui antrasis pretendentas į ombudsmeno pareigas nėra pateiktas.
Žvalgybos kontrolierius atlieka nuolatinę žvalgybos institucijų veiklos teisėtumo priežiūrą, tikrina šių institucijų metodų taikymo pagrįstumą, teisėtumą, tiria galimus žmogaus teisių pažeidimus, tikrina asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, nagrinėja žvalgybos pareigūnų skundus, teikia rekomendacijas žvalgybos institucijoms, aptikęs galimai padarytos nusikalstamos veikos požymių, kreipiasi į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokurorą.