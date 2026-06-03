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Žiniasklaida: LSDP taryboje gali būti sprendžiamas ministro K. Budrio likimas

2026 m. birželio 3 d. 14:28
Šeštadienį posėdžiausianti Socialdemokratų partijos taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, skelbia naujienų portalas lrt.lt, remdamasis šaltiniais.
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Portalo šaltinių duomenimis, bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad K. Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
„Ne, jokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą, nėra. Aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį. Viskas darbingai“, – teigė K. Budrys.
Taip pat informuojama ir apie galimus platesnius procesus – socialdemokratai gali keisti ir koaliciją, gal ir Vyriausybės sudėtį – ne tik kelis ministrus, bet ir premjerą.

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ELTA primena, kad jau kurį laiką viešoje erdvėje diskutuojama dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės Ingos Ruginienės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
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Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
Kęstutis BudrysLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Užsienio reikalų ministerija (URM)
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