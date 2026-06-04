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Artėjant Prezidento Valdo Adamkaus 100-ajam gimtadieniui – Lrytas kviečia tarti „Ačiū, Prezidente“

2026 m. birželio 4 d. 08:31
Lrytas.lt
Lapkričio 3 dieną kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus švęs savo 100-ąjį gimtadienį. Šiai ypatingai sukakčiai paminėti naujienų portalas Lrytas pradeda iniciatyvą „Ačiū, Prezidente“, kviesdamas visus Lietuvos žmones pasidalinti padėkos žodžiais žmogui, kurio vardas neatsiejamas nuo modernios Lietuvos istorijos.
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Daugeliui lietuvių Valdas Adamkus asocijuojasi su vakarietiškos Lietuvos vizija, šalies naryste NATO ir Europos Sąjungoje, pagarba demokratinėms vertybėms, pilietiškumui bei vienijančia lyderyste. Per savo gyvenimą ir politinę veiklą jis pelnė pagarbą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.
Lrytas kviečia kiekvieną prisiminti, už ką norėtų padėkoti Prezidentui. Galbūt jus įkvėpė jo kalbos, vertybės ar sprendimai. Gal prisimenate konkretų įvykį, susitikimą ar akimirką, kuri paliko įspūdį. O gal tiesiog norite pasakyti ačiū už tarnystę Lietuvai.
Visos skaitytojų padėkos taps gražiu visuomenės dėkingumo ženklu Prezidentui jo artėjančio 100-ojo gimtadienio proga.
Jeigu ir jūs norite prisidėti prie šios iniciatyvos, parašykite padėką specialiame projekto puslapyje: Ačiū, Prezidente.
Kartais vienas nuoširdus „ačiū“ pasako daugiau nei ilgos kalbos. Artėjant garbingam Prezidento Valdo Adamkaus jubiliejui, kviečiame jį ištarti kartu.
Valdas AdamkusLrytas.lt

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