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Dėl mįslingo Ž. Pinskuvienės prabangaus būsto pirkimo – labai ryškus klausimas: „Ar sutiktumėte?“
2026 m. birželio 4 d. 18:37
Lrytas Premium nariams
Pastaruoju metu vienu garsiausių namų Lietuvoje tapo Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos prabangus namas Palangoje, Kunigiškėse.
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Živilė Pinskuvienė
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