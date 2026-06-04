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Dėl mįslingo Ž. Pinskuvienės prabangaus būsto pirkimo – labai ryškus klausimas: „Ar sutiktumėte?“

2026 m. birželio 4 d. 18:37
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Pastaruoju metu vienu garsiausių namų Lietuvoje tapo Širvintų merės Živilės Pinskuvienės mamos prabangus namas Palangoje, Kunigiškėse. 
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Živilė Pinskuvienėnekilnojamasis turtas (NT)Jonas Pinskus
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