G. Nausėda Tiranoje su Albanijos prezidentu aptarė Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai

Šalies vadovas pabrėžė, kad sieks, jog Bendrija išliktų patikima, atspari ir įtakinga pasaulinė veikėja, gebanti ginti savo interesus ir vertybes.
„Sieksime, kad ES ir toliau būtų tvirtas taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos ramstis, veiksmingai spręstų ilgalaikius geopolitinius, demografinius ir ekonominius iššūkius bei stiprintų piliečių pasitikėjimą Europos projektu“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Prezidentas taip pat pabrėžė, kad vidaus saugumo užtikrinimui svarbi išorės sienų apsauga.
Susiję straipsniai
„Tai ypač aktualu nelegalios migracijos suvaldymo kontekste. Socialinio atsparumo, pilietiškumo didinimas, demografiniai šalių iššūkiai taip pat bus Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetais“, – sakė valstybės vadovas.
Tuo metu kalbėdamas apie Vakarų Balkanų šalis, G. Nausėda akcentavo jų integracijos į ES plėtrą. Pasak prezidento, tai yra strateginė būtinybė,siekiant užtikrinti saugumą bei stabilumą Europoje.
„Palankiai vertiname reikšmingą Albanijos pažangą integracijos į ES procese. Tai yra aiškus signalas kitoms šalims kandidatėms, kad nuoseklios reformos duoda rezultatų. Plėtros procesas grindžiamas individualiais pasiekimais ir nuopelnais, todėl raginame Albaniją toliau įgyvendinti būtinas reformas ir stiprinti administracinius gebėjimus“, – teigė šalies vadovas.
ELTA primena, kad prezidentas šią savaitę lankosi Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos (ES) lyderiais ketina aptarti saugumo, stabilumo bei ES plėtros klausimus.
Trečiadienį prezidentas jau susitiko su Slovėnijos prezidente Nataša Pirc Musar ir ministru pirmininku Janezu Janša.
Penktadienį jis taip pat lankysis Juodkalnijoje. Tivate šalies vadovas dalyvaus ES ir Vakarų Balkanų aukščiausio lygio susitikime, kuriame aptars Europos saugumo, regioninio stabilumo, ES plėtros ir glaudesnio bendradarbiavimo klausimus.
Tądien G. Nausėda taip pat dalyvaus dvišaliame susitikime su Juodkalnijos prezidentu Jakovu Milatovićiumi.