I. Ruginienė 70 viešo sektoriaus organizacijų pavedė savo sistemose ištaisyti kibernetines spragas

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) duomenimis, dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios Kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama.
„Per ilgai buvo galima galvoti, kad kibernetinis saugumas gali palaukti. Negali. Šiandien su Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriumi aptarėme situaciją viešajame sektoriuje. Daugiau kaip 70 organizacijų vis dar nėra tinkamai įgyvendinusios Kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimų“, – savo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį pranešė ji.
„Todėl pavedžiau iki rugpjūčio 31 d. ištaisyti nustatytus trūkumus ir imtis visų būtinų veiksmų“, – teigė premjerė.
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Anot I. Ruginienės, rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai, nuo to esą priklausys ir galimas finansavimas.
„Jei matysime, kad organizacijos ir toliau delsia vykdyti savo pareigas, bus keliami vadovų atsakomybės klausimai ir svarstomi sprendimai dėl finansavimo. Viešajame sektoriuje negali būti situacijų, kai teisės aktuose nustatyti reikalavimai lieka neįgyvendinti, o atsakomybė už tai niekam netenka“, – tikino premjerė.
NKSC teigimu, 74 viešojo sektoriaus organizacijos dar nėra pradėjusios įgyvendinti įstatyme ir Vyriausybės nutarime nustatytų reikalavimų, iš jų 27 organizacijos dar nėra atlikusios nė vieno įstatyme numatyto veiksmo.
Likusios 47 organizacijos reikalavimų įgyvendinimą yra pradėjusios, tačiau pažanga nėra pakankama.
Iki nustatyto termino organizacijoms pavesta paskirti atsakingus už kibernetinį saugumą asmenis, prisijungti prie NKSC valdomos Kibernetinio saugumo informacinės sistemos, atlikti rizikų vertinimą ir parengti jų valdymo planus.
Vyriausybės teigimu, prisijungimas prie Kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra balandžio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento, per kurį, kaip įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio mėnesio iš Registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.