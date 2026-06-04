I. Ruginienė apie Konstitucijos keitimą dėl branduolinio ginklo: kalbame apie žemesnio lygio teisės aktą

„Mes kalbame ne apie leidimą čia ir dabar – mes kalbame apie žemesnio lygio teisės aktą, kuris galėtų leisti branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje“, – ketvirtadienį LNK televizijai kalbėjo I. Ruginienė.
„Tai reikalinga padaryti tam, kad jeigu staiga reikėtų tokio sprendimo, kad mums tai neužtruktų metus, kad galėtume pakeisti Konstituciją (...), o jeigu yra ekstra atvejis, mes iškrentame iš viso saugumo žemėlapio“, – nurodė ji.
Jos teigimu, Lietuva ir Ispanija – vienos iš nedaugelio šalių, kurios dėl branduolinio ginklo dislokavimo šalies teritorijoje turėtų keisti Konstitucijos nuostatas.
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„Visoje Europoje yra Lietuva ir Ispanija, kurios turi tokias šiek tiek kitokias sąlygas priimti sprendimą dėl branduolinio ginklo. Mes turime būtent Konstituciją keisti, jeigu norėtume priimti staiga sprendimą, kad branduolinis ginklas ne tik pas mus būtų, arba tiesiog tranzitu pravažiuotų per mūsų teritoriją. Visos kitos šalys tai draudžia kitais teisės aktais“, – kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Kaip skelbta, Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad Lietuva nelieka šių diskusijų nuošaly.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas dar praėjusį mėnesį pareiškė matantis galimybę keisti Konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Tokiai diskusijai pritartų ir prezidentas Gitanas Nausėda, nurodė jo patarėjas Ramūnas Dilba.
Kaip skelbta savaitės pradžioje, JAV svarsto, ar dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose Europos NATO valstybėse. Antradienį apie tai pranešė dienraštis „Financial Times“, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
„Financial Times“, remdamasis trimis su diskusijų turiniu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad JAV pareigūnai leido suprasti esą pasirengę dislokuoti papildomas pajėgas kitose šalyse – ne tik tose šešiose, kuriose šiuo metu jau yra dislokuoti branduoliniai bombonešiai.
Pranešime teigiama, kad NATO rytinio sparno šalys, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos valstybes, yra suinteresuotos galimybe įkurti bazes, kuriose būtų dislokuoti orlaiviai ir jų įgulos. Taip pat pažymima, kad šiuo klausimu NATO struktūrose vyksta diskusijos.
Lietuvos Konstitucijos 137-asis straipsnis numato, jog šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.