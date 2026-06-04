J. Olekas: M. Sinkevičius yra potencialus ministras pirmininkas, bet dabar turim premjerę, kuri dirba

„Kad M. Sinkevičius galėtų užimti tokį postą – be abejo, kad jis tą įrodė ir dirbdamas meru, ir ministru, ir dabar vadovaudamas partijai. Jis turi visus gebėjimus. Bet mes turim ir kitų užduočių, kaip pasirengimas savivaldos rinkimams, paskui jau bus netoli pasirengimas ir Seimo rinkimams. Tai bus dar tų ministrų pirmininkų. Tai aš manau, kad M. Sinkevičius tikrai yra potencialus ministras pirmininkas. Ar anksčiau, ar vėliau jis dar padirbės ir Lietuvai pasitarnaus“, – interviu Eltai teigė J. Olekas.
„Dabar mes turim premjerę, kuri dirba, ir turim M. Sinkevičių, partijos pirmininką, kuris atlieka ir šį darbą gerai“, – interviu Eltai teigė J. Olekas.
Komentuodamas viešojoje erdvėje pasigirstančią kritiką I. Ruginienei, Seimo pirmininkas pabrėžė, kad jos sulaukia kiekvienas į šias pareigas atėjęs politikas, o dabartinė Vyriausybė, jo teigimu, dirba stabiliai ir duoda gerų rezultatų.
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„Dabar kritika yra šiai ministrei pirmininkei, pasikeitus atsiras kitam ministrui. Taip niekas negalvokite, kad bus toks ministras pirmininkas, kuriam nebus kritikos. Opozicija visada turi pagrindinį tikslą – nuversti poziciją. Tai jie tą ir daro. Jie šiandien turi vieną taikinį, pasikeitus žmonėms toje pozicijoje jie turėtų kitą taikinį“, – teigė socialdemokratas.
„Aš manau, kad M. Sinkevičius vertas ministro pirmininko (posto – ELTA), bet mūsų darbas dabar duoda labai pozityvius rezultatus Lietuvos žmonėms šioje sudėtingoje geopolitinėje situacijoje“, – akcentavo J. Olekas.
Kaip skelbta, interviu Eltai Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius pareiškė, kad socialdemokratų vedlys M. Sinkevičius turėtų imtis lyderystės ir perimti vadovavimą Vyriausybei.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė I. Ruginienė demokratą ragino verčiau rūpintis savo partijos reikalais.
Gegužės pradžioje nuolatiniu Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininku išrinktas M. Sinkevičius teigė neatmetantis galimybės dar per šią Seimo kadenciją persikelti dirbti į Vilnių bei užimti postą centrinėje valdžioje. Tačiau, pasak socdemų lyderio, tai turėtų įvykti organiškai.
Politiniuose kuluaruose jau kurį laiką svarstoma, jog M. Sinkevičius galėtų užimti premjero postą ir pakeisti šiuo metu ministre pirmininke dirbančią I. Ruginienę. Vis tik LSDP lyderis pabrėžia, jog galimi pokyčiai neturėtų būti sukuriami dirbtinai.
Socialdemokratų deleguota I. Ruginienė premjerės pareigas pernai perėmė iš Gintauto Palucko, atsistatydinusio po žurnalistiniuose tyrimuose iškeltų klausimų apie jo ir jo šeimos verslo ryšius.
Naujausia „Delfi“ užsakymu bendrovės „Spinter tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad I. Ruginienę kaip tinkamiausią eiti Vyriausybės vadovės pareigas mato 3,5 proc. apklaustųjų, ji šių reitingų lentelėje rikiuojasi penktoje vietoje.
Juozas OlekasSeimo pirmininkasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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