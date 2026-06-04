J. Olekas nemato poreikio keisti koaliciją: viską išgirsite šeštadienį

„Man atrodo, kad nėra (pagrindo keisti koaliciją – ELTA), bet viską išgirsite šeštadienį“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė J. Olekas.
Tačiau parlamento pirmininkas nenorėjo prognozuoti, kokį sprendimą priims partija.
„Aš nesu koks nors pranašas. Jeigu būčiau pranašas, galėčiau pasakyti“, – tepasakė jis.
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LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šeštadienį vyksiančiame partijos tarybos posėdyje pristatys tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities.
J. Olekas pirmadienį teigė, kad koalicijos sudėtis nesikeis.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius tuomet teigė, kad kratos pas „aušriečius“ tolesnį jų buvimą koalicijoje gali pasukti jiems nepalankia kryptimi.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.