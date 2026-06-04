J. Zailskienė neigia kalbas apie galimą K. Budrio keitimą: manau, tai tikrai netiesa

„Manau, kad tai yra tikrai netiesa. Dėl šito galėčiau pasakyti, kad tikrai ne“, – Eltai teigė J. Zailskienė.
„Mane tai tikrai tenkina (K. Budrio darbas – ELTA). Nė jokių (priekaištų – ELTA)“, – akcentavo ji.
Tuo metu kalbų apie galimą premjerės Ingos Ruginienės keitimą ministrė sako negirdėjusi. Vis tik, ji pabrėžia Vyriausybės vadovei priekaištų neturinti.
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„Neteko girdėti. Bet, natūralu, politiniai procesai yra toks laisvas žanras, kad bet kada gali bet kas keistis. Aš kol kas tikrai nieko nežinau“, – dėstė J. Zailskienė.
„Savo vadovei aš priekaištų neturiu, nes dirbu komandoje ir jeigu yra problemos – sprendžiame jas kartu. Man atrodo, kad viskas eina į priekį“, – pridūrė ji.
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Remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį.
Kai kurie socialdemokratų politikai neoficialiai užsimena, kad anksčiau pokalbiuose su demokratais dėl galimos koalicijos ir postų pasiskirstymo buvo užsimenama, neva dabar opozicijoje dirbanti partija norėtų užsienio reikalų ministro posto. Į jį esą galėtų pretenduoti V. Sinkevičius.
Neatskleidžia savo pozicijos dėl koalicijos
Tuo metu socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos, J. Zailskienė sako kol kas nenorinti viešai atskleisti savo nuomonės dėl valdančiosios daugumos sudėties.
„Nesu iš tų, kuri pagal pirštą (iškeltą į – ELTA) orą sprendžiu. Palaukime šeštadienio, nes suvažiuos žmonės iš visos Lietuvos, bus atvira diskusija ir priimtas sprendimas“, – tikino ministrė.
„Nenorėčiau komentuoti, nes nenoriu pastatyti vežimo prieš arklį. Noriu, kad žmonės iš partijos suvažiavę išsakytų, ką jie galvoja. Nuomonės labai įvairios, tą sakau labai nuoširdžiai“, – pabrėžė socialdemokratų vicepirmininkė.
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šeštadienį vyksiančiame partijos tarybos posėdyje pristatys tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities.
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas pirmadienį teigė, kad koalicijos sudėtis nesikeis. Jam antrino ir LSDP valdybos nares Indrė Kižienė, Orinta Leiputė.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius tuomet teigė, kad kratos pas „aušriečius“ tolesnį jų buvimą koalicijoje gali pasukti jiems nepalankia kryptimi.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Jūratė ZailskienėKęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)
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