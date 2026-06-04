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JAV kariams išvykstant iš Lietuvos, I. Ruginienė sako, kad tai techninis veiksmas: panikos nėra

2026 m. birželio 4 d. 16:21
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kariams išvykstant iš Lietuvos, premjerė Inga Ruginienė sako, kad tai yra techninio pobūdžio veiksmas, todėl panikos dėl to neturėtų kilti.
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„Šią savaitę buvau susitikusi su (JAV – ELTA) ambasadore. Ilgai kalbėjome ir apie šitą klausimą. Ji mane patikino, kad viskas yra gerai, tai yra tiesiog techninis veiksmas, kuomet vyksta rotacija – vieni kariai atvažiuoja, kiti išvažiuoja. Nepamirškime, kad dalis karių lieka čia, dar turime tam tikrų sprendimų, kuomet daugiau karių atvažiuos. Kol kas panikos ir jaudulio tikrai nėra“, – LNK televizijai ketvirtadienį teigė
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę sakė, kad turi patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
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Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)JAV
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