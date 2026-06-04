Koaliciją su „aušriečiais“ klaida pavadinęs M. Katelynas: R. Žemaitaičio žodžius vertinti turėtų psichiatrai

Seimo pirmininkas Juozas Olekas iš anksto pareiškė, kad jokių pokyčių valdančiojoje daugumoje nebus, „socdemai“ liks su „Nemuno aušra“, dar net nespėjęs išgirsti, kokius tris scenarijus ketina pateikti M. Sinkevičius.
Prieš permainas koalicijoje griežtai pasisakė ir LSDP frakcijos seniūnė Orinta Leiputė bei Indrė Kižienė. Visi trys – paties M. Sinkevičiaus suburto pavaduotojų rato atstovai. O. Leiputė, kalbėdama su Lrytas, net paragino partijos lyderį „matyti toliau ir giliau“.
Po tokių pareiškimų sujudo ir „socdemų“, nebenorinčių dirbti su „Nemuno aušra“, flangas. Socialdemokratas Ruslanas Baranovas Lrytas tvirtino, kad M. Sinkevičius, o ne kas kitas, priims sprendimą dėl koalicijos sudėties, kurį partiečiai ir turės palaikyti, taip išreikšdami pasitikėjimą savo lyderiu.
Partijų ąžuolai – J. Olekas, R. Žemaitaitis, V. Ąžuolas: koalicija – milžinas ant molinių kojų?
Jis teigė neturintis abejonių, kad M. Sinkevičius siūlys pradėti derybas su demokratais, o tiems bendrapartiečiams, kurie viešai pradėjo kvestionuoti pirmininko poziciją, pasiūlė patiems išbandyti savo jėgas rinkimuose.
„Iš partijos pirmininko retorikos ir kalbų yra akivaizdu, kad jis labai kritiškai vertina šią koaliciją. Jeigu frakcijos seniūnė mano, kad partijos pirmininkas yra balta varna, tai galėjo pati pasitikrinti savo pajėgumus partijos pirmininko rinkimuose. Tada būtume pasižiūrėję, kas yra balta varna, o kas nėra balta varna“, – Lrytas kalbėjo R. Baranovas.
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Panašios pozicijos laikosi ir kitas jaunųjų „socdemų“ ratui priskiriamas parlamentaras, M. Sinkevičiaus pavaduotojas Martynas Katelynas. Jis pareiškė, kad kai kuriuos Remigijaus Žemaitaičio pasisakymus „jau reikėtų vertinti ne politikams, o psichiatrams“.
„Pirmininkui jau esu siūlęs ir dar kartą pakartosiu, kad ši koalicija nebeturi perspektyvos nei konstruktyviam darbui, nei valstybinės reikšmės sprendimų priėmimui. Jau nekalbu apie solidumą, kas yra savigarbos klausimas, kai mes matome kalbas apie neva rengiamą perversmą, tokius pasisakymus jau reikėtų vertinti ne politikams, o psichiatrams.
Tai neprideda pasitikėjimo politine sistema, kurios dalis yra tokią retoriką naudojantys asmenys“, – Lrytas tvirtino M. Katelynas.
LSDP valdybai priklausantis socialdemokratas taip pat mano, kad partijos lyderis šeštadienį bičiuliams pasiūlys permainas. Jo teigimu, sprendimas į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“ jau iš pat pradžių buvo klaida, kurią reikia ištaisyti.
„Manau, kad pirmininkas, kaip bendruomenės lyderis ir nuoseklus žmogus, tikrai išeis su pozicija, jog pokyčiai reikalingi. Įvertinus viską retrospektyviai, galima konstatuoti, jog buvo padaryta klaida dar 2024 metais. Suprantu, kad po laiko daryti išvadas yra labai lengva, bet lūkesčiai, kuriuos turėjome eidami į koaliciją su „Nemuno aušra“, nebuvo patenkinti.
Esame valstybinė partija, kuriai svarbu, kad priimami sprendimai būtų naudingi Lietuvai. Kartais tie sprendimai sudėtingi, nepopuliarūs. Kai turime koalicijos partnerius, kurie dirba vardan savo tikslų, pigų populiarumą iškelia aukščiau valstybės gyvybinių interesų, tada sprendimai turi būti atitinkami“, – įsitikinęs M. Katelynas.
Valdybos nariai M. Sinkevičiaus poziciją turėtų išgirsti dar tarybos posėdžio išvakarėse. Iš viešų pasisakymų galima suprasti, kad tarp LSDP lyderio pavaduotojų yra daugiau tokių, kurie pasisako už stabilumą.
Tarp jų – ir premjerė Inga Ruginienė, kardinaliai pakeitusi savo nuomonę. Vos tik tapusi ministre pirmininke ir sulaukusi pirmųjų R. Žemaitaičio kandidatų į ministrus pavardžių, tuomet naujoji Vyriausybės vadovė skubėjo pas Sauliaus Skvernelio demokratus klausti, ar šie sugrįžtų atgal.
Dabar, kai pajuto, kad pokyčiai valdančiojoje daugumoje gali supurtyti ir jos kėdę, jei M. Sinkevičius visgi apsispręstų vykdyti pilną perkrovą, I. Ruginienė koalicijos partneriui priekaištų nebežeria.
M. Katelynas pripažįsta, kad tarp Valdybos narių – daugiau tokių, kurie pasisako už tolesnį darbą su „Nemuno aušra“, tačiau pabrėžia, jog partija turės pasitikėti sprendimu, kurį priims jos lyderis.
„Koalicijos klausimas buvo aptariamas, apsikeitėme nuomonėmis. Jų yra įvairių, labiau dominuoja noras išlaikyti dabartinę valdančiąją daugumą, bet manau, kad nuomonių įvairovė yra normalu, galiausiai vis tiek apsispręs partijos taryba, kuri, tikiu, paseks pirmininko lyderystės pavyzdžiu.
Manau, kad pirmininko autoritetą kvestionuoti yra mažų mažiausiai keista, kai prieš mėnesį vykusiame partijos suvažiavime jo gautas mandatas buvo patvirtintas absoliučia dauguma delegatų balsų. Visada galima savo idėjų ir požiūrio palaikymą pasitikrinti pirmininko rinkimuose, tai M. Sinkevičius sėkmingai padarė gegužės 1 dieną.
Kitų kandidatų pasitikrinimui tiesiog nebuvo, tad dabar kelti klausimus dėl lyderystės nėra laikas ar vieta“, – nurodė „socdemas“.
Ar aukštas pareigas užimančio pavaduotojų rato viešus pasisakymus galima laikyti spaudimu M. Sinkevičiui? M. Katelynas taip nemano.
„Nenorėčiau tikėti, kad tik patvirtinus partijos lyderį būtų bandoma jam taikyti kažkokį spaudimą. Tai nebūtų nei racionalu, nei praktiška. Svorio partijoje Mindaugui tikrai užtenka, reikia tik išlaikyti ryžtingą poziciją, o partijos bičiuliai šią poziciją tikrai įvertins“, – vylėsi jis.
Lrytas žiniomis, už pokyčius valdančiojoje daugumoje pasisako ir partijos garbės pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė, kurios balsas bičiuliams vis dar turi nemažą įtaką.
Martynas KatelynasMindaugas SinkevičiusRemigijus Žemaitaitis
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