Kokie yra premjerės politinės atsakomybės standartai? I. Ruginienė atsakė į liberalų klausimus

Paaiškėjus, kad iš Registrų centro galimai buvo pavogta daugiau kaip 600 tūkst. duomenų įrašų, premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pareikalavo įmonės vadovo Adrijaus Juso atsakomybės – paragino jį pasitraukti iš posto. Tą jis ir padarė. Vis tik, tokia griežta Vyriausybės vadovės laikysena opozicijos gretose sutikta kiek netikėtai. Liberalų sąjūdžio frakcija netruko sureaguoti ir klausti, kodėl premjerė, kitaip nei jai įprasta, nelaukė teisėsaugos tyrimo išvadų ir iškart pareikalavo A. Juso atsistatydinimo?