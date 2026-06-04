L. Kasčiūnas įsitikinęs, kad K. Budrys skaičiuoja paskutines dienas poste, girdi kalbų ir dėl I. Ruginienės

Taip jis sakė po to, kai savo šaltiniais remdamasis LRT nurodė, kad šeštadienį socialdemokratų partijos taryboje gali iškilti K. Budrio likimo klausimas, kadangi ministras esą dirba kitokia kryptimi, nei norėtų valdantieji. Ore vis dar tvyro ir koalicijos ateities klausimas.
„Aš manau, kad K. Budrys skaičiuoja paskutines dienas ministro pozicijoje. Iš to, ką aš girdžiu, lyg ir savaitgalį bus sprendimai. Jie gali būti įvairūs: gali būti perkrovimas, tai yra, naujos Vyriausybės formavimas, gali būti tiesiog rokiruotė, kai pasiūlai kitai partijai ministrus deleguoti. (...)
Aišku, viskas nėra paprasta – jeigu tu bandai perkrauti sistemą ir atnaujinti koaliciją, tada yra naujos derybos, tada ir Seimo pirmininkas yra derybų objektas, ir ministras pirmininkas yra derybų objektas, ir visi kiti ministrai yra derybų objektai.
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Jeigu jau keiti premjerą, tai tada reikia pagalvoti, ką gerbiamai Ingai Ruginienei reikėtų (atiduoti). Labai daug galvosūkių“, – svarstė parlamentaras.
Tačiau gali būti ir taip, kad grandiozinių pokyčių išvis nebus, sako L. Kasčiūnas.
„Gal iš didelio debesies atsibusime pirmadienį ir vėl bus R. Žemaitaitis mūsų koalicijoje“, – svarstė konservatorius.
L. Kasčiūnas tikino užkulisiuose iš tiesų girdėjęs apie tai, kad M. Sinkevičius galėtų užimti premjerės I. Ruginienės vietą.
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„Stipri versija. Stiprėjanti, sakyčiau. Turbūt suvokime, nes ministrė pirmininkė, matyt, nėra dabar pačiame geriausiame savo pasirodymo etape. Socialdemokratams reikia galvoti, ką daryti“, – aiškino jis.
„Tų versijų tiek, kad galime čia dėlioti, modeliuoti, bet bus taip, kaip, matyt, nuspręs, ir net nežinau, kas turėtų nuspręsti. Tiek tų sprendėjų socdemų viduje, kad negali žinoti – gal tikrai subalsuos ir paliks kaip yra“, – komentavo L. Kasčiūnas.
V. Čmilytė-Nielsen: jis labiausiai pažeidžiamas koalicijoje
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen tvirtina, kad ministras K. Budrys neturi stipraus politinio užnugario, todėl yra kur kas labiau pažeidžiamas.
„Jau kurį laiką sakiau ir sakėme, kad K. Budrio padėtis yra labiausiai pažeidžiama šioje koalicijoje, nes jis neturi tvirto politinio užnugario. Ir jo šiek tiek nepriklausoma laikysena ir tvirtos, pakankamai ryškios pozicijos užsienio politikos srityje akivaizdžiai kirtosi su dalies koalicijos pažiūromis“, – žurnalistams Seime sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Liberalė svarstė, jog jei socdemai nuspręstų keisti K. Budrį, tai galėtų pabloginti partijos santykius su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Jeigu socdemų sprendimas yra nieko nekeisti koalicijoje, o K. Budrio pozicijos darosi vis labiau silpnos. Čia labai įdomus prezidento faktorius, nes tai yra prezidento patarėjas, prezidento žmogus. Jei visgi bus priimtas sprendimas K. Budrio atsisakyti šioje Vyriausybėje, vadinasi ir su prezidentu santykiai negrįžtamai keičiasi“, – pabrėžė ji.
Primename, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės I. Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero M. Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas G. Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
Laurynas KasčiūnasInga RuginienėMindaugas Sinkevičius
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