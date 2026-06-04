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LMT į LRT tarybą delegavo ISM prorektorę V. Akstinaitę

2026 m. birželio 4 d. 10:36
Lietuvos mokslo taryba (LMT) į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybą trečiadienį paskyrė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo ir akademinių darbuotojų prorektorę, vadybos mokslų profesorę Vitą Akstinaitę.
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LMT teigimu, toks sprendimas priimtas užbaigus viešą kandidatų atranką, kurios metu buvo vertinama kandidatų profesinė patirtis, kompetencijos, reputacija ir pasirengimas dirbti visuomeninio transliuotojo valdymo institucijoje.
„Visuomeninis transliuotojas užima išskirtinę vietą demokratinėje valstybėje, todėl jo valdymo institucijoms tenka didelė atsakomybė už visuomenės pasitikėjimo stiprinimą, nepriklausomumo užtikrinimą ir ilgalaikę organizacijos raidą. Tikime, kad prof. V. Akstinaitės sukaupta akademinė ir vadybinė patirtis bus vertinga LRT tarybos darbe“, – pranešime cituojamas laikinasis LMT pirmininkas Juozas Augutis.
Pagal Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą LMT yra viena iš institucijų, turinčių teisę skirti narį į LRT tarybą. LRT tarybos nariai vykdo savo pareigas nepriklausomai ir atstovauja visuomenės interesams.
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