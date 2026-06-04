Opozicija sako nesulaukusi atsakymų iš J. Oleko dėl Venecijos komisijai siųstų atsakymų

Grupė parlamentarų gegužės pabaigoje kreipėsi į J. Oleką, prašydami supažindinti juos su atsakymais, kurie buvo pateikti Venecijos komisijai, rengusiai Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo projekto išvadas.
Parlamentarai prašė Seimo pirmininko į jiems rūpimus klausimus atsakyti anksčiau, tačiau J. Olekas Seniūnų sueigos posėdyje informavo tai padarysiantis birželio 4 d.
„Šių metų kovo 17 d. Venecijos komisija informavo mūsų atstovą prie Europos Tarybos, kad Komisija gavo LRT generalinės direktorės prašymą paruošti skubią nuomonę dėl Seime sudarytos parlamentinės darbo grupės parengto LRT įstatymo projekto. Balandžio 27 d. Venecijos komisijos sekretoriato direktorė laišku kreipėsi į mūsų nuolatinį atstovą prie Europos Tarybos (…), kuriame pateikiamas skubios nuomonės projektas dėl LRT įstatymo pataisų ir siūloma pateikti komentarus prieš jos publikavimą“, – iš parlamento tribūnos kalbėjo Seimo pirmininkas.
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„Tęsiant susiformavusią praktiką, kai buvo bendradarbiaujama su Venecijos komisija, rengiant pirmą nuomonę dėl LRT projekto, aš paprašiau Seimo nario, mūsų darbo grupės atstovo, Artūro Zuoko. Gegužės 4 d. jis perdavė (…) prašomus komentarus, kurie Lietuvos nuolatinio atstovo buvo perduoti Venecijos komisijos sekretoriatui. Gegužės 8 d. šie komentarai buvo papildyti“, – informavo J. Olekas.
Opozicijoje dirbantys parlamentarai piktinosi, jog J. Olekas neatsakė, kokie atsakymai buvo pateikti Venecijos komisijai, o tik pateikė įvykių chronologiją.
„Labai apgailestauju, kad nebuvo galimybės užduoti klausimus pranešėjui. Mes kreipėmės į Seimo pirmininką ne todėl, kad sužinotume chronologiją, kas kokį žingsnį darė. Buvo lūkestis sužinoti, kas buvo atsakyta Venecijos komisijai, ir Seimo pirmininkas neatsakė“, – kalbėjo konservatorius Mindaugas Lingė.
M. Lingei antrino liberalas Simonas Kairys.
„Jūs esate bailiai (…). Tai, kas buvo čia pristatyta, buvo visiškai ne tai, ko mes klausėme. Apie turinį nulis atsakymų“, – Seime kalbėjo S. Kairys.
Raštą, skirtą J. Olekui, pasirašė 9 opozicijoje dirbantys Seimo nariai – konservatoriai Vytautas Juozapaitis, Jurgis Razma, Giedrė Balčytytė, Ingrida Šimonytė, M. Lingė, Paulė Kuzmickienė, Vytautas Kernagis. Taip pat – liberalas S. Kairys, demokratė Rima Baškienė.
Kaip skelbė ELTA, Venecijos komisija skubos tvarka vertino darbo grupėje paruoštą LRT įstatymo projektą ir paprašė Seimo pateikti savo pastabas į jų pateiktas preliminarias išvadas.
Gegužės pradžioje vykusiame Seimo Kultūros komiteto posėdyje Seimo nariai teiravosi, kas pateikė šias išvadas. Komiteto pirmininkas K. Vilkauskas informavo, kad Komisijai jas pateikė Seimo vadovas J. Olekas.
Šią savaitę Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikiusių nebuvo. Parlamento opozicijos atstovai nusprendė nedalyvauti balsavime.
Įstatymo pataisas paruošė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
Naujajame įstatymo projekte atsiras LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje, Valdybos atsiradimas, pakeitimai dėl generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko.
Juozas OlekasLietuvos radijasVenecija
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