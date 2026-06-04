R. Kaunas: su K. Budriu mes bendrą kalbą randame, tačiau labiau turėtų vertinti premjerė

„Kiek teko bendrauti su K. Budriu, mes sutarimą randame. Aš galbūt nesu tas tinkamas asmuo, kuris įvertintų jo darbą. Tiek, kiek mes bendraujame, sutarimą randame“, – ketvirtadienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) Eltai komentavo R. Kaunas.
„Penktadienį mes turėsime (partijos – ELTA) valdybos posėdį ir pasikalbėsime. Deja, šeštadienį aš pats taryboje negalėsiu dalyvauti dėl užimtumo. Kiek man tenka bendrauti ministrų lygyje, nors temos yra skirtingos, bet tuo pačiu panašios, tai su Kęstučiu mes kalbą lyg ir bendrą randame, tačiau mano sritis nedengia pilnai K. Budrio srities. Turėtų labiau vertinti premjerė“, – akcentavo jis.
Remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti LSDP taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą K. Budrį.
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Portalo šaltinių duomenimis, bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas interviu Eltai teigė, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
Tuo metu LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sakė neturintis jokios informacijos, kad partijos tarybos posėdyje bus aptariamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro tolesnio buvimo poste.
Tą vėliau patvirtino ir LSDP atstovas Andrius Grumadas. Jis nurodė, jog klausimo dėl K. Budrio tarybos darbotvarkėje šiuo metu nėra.
ELTA primena, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės I. Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas G. Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)Kęstutis Budrys
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