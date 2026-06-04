R. Kaunas: taikos sąlygomis Lietuvoje niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą

„Reikėtų kuo mažiau spekuliuoti įvairiais gandais, nepatikrintais pamąstymais (…). Taikos sąlygomis Lietuvoje niekas nekalba apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, saugumą krizės metu“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
„Ir krizės metu, arba, sakykime, netgi karo metu, mes turbūt turėtume išnaudoti visas įmanomas galimybes, kokias mums gali suteikti NATO ir JAV arba Prancūzijos, sakykime, branduolinis arsenalas“, – pažymėjo jis.
Dar praėjusį mėnesį Seimo pirmininkas J. Olekas pareiškė matantis galimybę keisti Lietuvos Konstitucijos nuostatą, draudžiančią šalyje dislokuoti branduolinį ginklą. Tokiai diskusijai, kaip sakė šalies vadovo patarėjas Ramūnas Dilba, pritartų ir prezidentas Gitanas Nausėda.
R. Kaunas įspėja – saugumo grėsmės Europoje ir Azijoje tampa vis labiau persipynusios
Savo ruožtu krašto apsaugos ministras R. Kaunas pripažįsta, jog tokia diskusija galima, tačiau, pasak jo, svarbu suprasti, jog sąjungininkai Lietuvai šiuo klausimu negali nurodinėti.
„Tai sukelia tam tikrų iššūkių ir apie tai turbūt reikėtų diskutuoti“, – kalbėjo Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
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„Partneriai mums nenurodinėja dėl mūsų valstybės įstatymų, Konstitucijos. Čia jau yra mūsų apsisprendimo ir mūsų sprendimo klausimas“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta savaitės pradžioje, JAV svarsto, ar dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose Europos NATO valstybėse. Antradienį apie tai pranešė dienraštis „Financial Times“, kurio paskelbtą informaciją cituoja naujienų agentūra „Reuters“.
„Financial Times“, remdamasis trimis su diskusijų turiniu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad JAV pareigūnai leido suprasti esą pasirengę dislokuoti papildomas pajėgas kitose šalyse – ne tik tose šešiose, kuriose šiuo metu jau yra dislokuoti branduoliniai bombonešiai.
Pranešime teigiama, kad NATO rytinio sparno šalys, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos valstybes, yra suinteresuotos galimybe įkurti bazes, kuriose būtų dislokuoti orlaiviai ir jų įgulos, taip pat pažymima, kad šiuo klausimu NATO struktūrose vyksta diskusijos.
Lietuvos Konstitucijos 137-asis straipsnis numato, jog šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
Robertas Kaunasbranduolinis ginklasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
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