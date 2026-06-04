R. Ruginienė kalbas apie K. Budrio keitimą vadina „paleista antimi“

„Bijau, kad čia yra visiškai antis paleista. Šypseną sukelia viešoje erdvėje kylančios diskusijos, nes tikrai Budrio klausimas nebus centrinė ašis tarybos posėdyje“, – ketvirtadienį LNK televizijai teigė I. Ruginienė.
„Aš tikrai nuomonės nesu pakeitusi, esu tą pasakiusi, kad ministru pasitikiu. Manau, kad jis dirba gerai. Tiesiog palaukime posėdžio ir tada sužinosime naujienas“, – tęsė ji.
Remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti LSDP taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą K. Budrį.
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Portalo šaltinių duomenimis, bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas interviu Eltai teigė, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
Tuo metu LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sakė neturintis jokios informacijos, kad partijos tarybos posėdyje bus aptariamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro tolesnio buvimo poste.
Pasak politiko, viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija nėra paremta oficialiais sprendimais, esą tai veikiausiai yra subjektyvus kai kurių kolegų vertinimas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės Ingos Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.
LSDP ketinant apsispręsti dėl koalicijos, Vyriausybės vadovė tikina: šitas klausimas visada tvyros ore
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovams šeštadienį ketinant priimti galutinį sprendimą dėl koalicijos sudėties, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog nepriklausomai nuo to, koks bus verdiktas, klausimai dėl koalicijos esą vis tiek bus nuolat keliami.
„Klausimai dėl koalicijos tvyrojo ore nuolatos (…). Šiais metais, gal dar praėjusiais metais mes nuolat tuos tris scenarijus aptarinėjome, nes iš esmės, pagal Seimo sandarą, labai daug scenarijų mes neturime. Kokia bebūtų koalicija, vis tiek šitas klausimas, manau, visada tvyros ore“, – ketvirtadienį LNK televizijai sakė ministrė pirmininkė.
„Matyt, šeštadienį bus atsakyta į daugelį klausimų. Visada jaučiu tą nerimą ir tokį suaktyvėjimą prieš kiekvieną socialdemokratų tarybos posėdį. Man atrodo, kad tiek visuomenė, tiek politikai, žiniasklaida sukelia labai daug lūkesčių, bet mes turime savo įprastinius posėdžius, daug dalykų aptariame. Kiekvieną kartą padarydami sprendimus čia ir dabar apie juos pranešame“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, jog šeštadienį vyksiančiame partijos tarybos posėdyje pristatys tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Inga RuginienėLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Kęstutis Budrys
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