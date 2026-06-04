R. Žemaitaitis nemato pagrindo koalicijos pokyčiams: iš valstiečių – linkėjimas „socdemams“

„Manau, kad nėra jokio pagrindo keistis (koalicijai – Lrytas). Nežinau, kas čia galėtų keistis“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Žemaitaitis.
Ginčus ir įtampas kairiųjų gretose keliančios partijos pirmininkas taip pat nėra linkęs sureikšminti skirtingų „socdemų“ pozicijų dėl „Nemuno aušros“ likimo valdančiojoje daugumoje. Kaip rašė Lrytas, dalis LSDP valdybos narių pasisako už dabartinės koalicijos darbų tąsą, tačiau Seimo „socdemų“ gretose yra ir kitokių pozicijų.
Anot R. Žemaitaičio, išsiskiriančios nuomonės yra natūralaus demokratinio proceso dalis.
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„Jeigu šiuo metu nebūčiau Seimo narys ir būčiau žurnalistas, užduočiau lygiai tokį patį klausimą, (siekiant – Lrytas) įmesti intrigą, kad būtų skambios antraštės, kad visi aiškintųsi, tada bėgtų vienas pas kitą (ir klaustų – Lrytas), o kaip pas jus iš tikrųjų yra“, – sakė jis, klausiamas, kaip reaguoja į skirtingus „socdemų“ balsus.
„Natūralu, kad socialdemokratų partija yra demokratinė partija ir kad yra nuomonių įvairovė. Ačiū Dievui, kad ten nėra kaip kokioje nacistinėje partijoje, kur vienas lyderis – kaip pasakė, taip ir turi būti. Pas mus irgi frakcijoje ir partijoje yra skirtingų nuomonių“, – tęsė „aušrietis“, pastebėdamas, kad kai kurie jo kolegos kelia klausimus, ar „Nemuno aušrai“ tebėra naudinga būti valdančiojoje koalicijoje.
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„Bet yra dauguma, kuri priima sprendimus“, – pridūrė R. Žemaitaitis.
Tad nepaisant skirtingų „socdemų“ pasisakymų R. Žemaitaitis šeštadienio LSDP tarybos posėdžio laukia ramiai?
„Labai ramiai. Praleisiu gamtoje, šienaudamas žolę savo gyvuliukams žiemai“, – sakė jis.
Tiesa, galimų koalicinių pokyčių kontekste iškilo ir naujas klausimas – LRT žiniomis, šeštadienį gali būti nuspręsta atsisveikinti su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
R. Žemaitaitis tokiai iniciatyvai pritartų.
„Jeigu aš būčiau premjeras ir „Nemuno aušra“ turėtų 52 Seimo narius ir būtų valdančiojoje daugumoje, tai Kęstučiui Budriui tikrai aš pasiūlyčiau užimti kitas pareigas – kokio ambasadoriaus kitoje šalyje. Nes paskutiniai įvykiai, kai yra nevykdoma Vyriausybės programa, kada nederinami pasisakymai su Vyriausybe ir su koalicija – tai nėra priimtina.
Net jau prezidentas, matydamas, kad net jį apėjo – net ir pats prezidentas sukritikavo“, – šalies diplomatijos vadovui kritiką žėrė „Nemuno aušros“ lyderis.
„Kartais keista, kai užsienio politiką mes išgirstame iš antraščių, iš spaudos priemonių, o ne iš paties ministro“, – pridūrė jis.
LVŽS vicepirmininkė: linkime didžiajai frakcijai galvoti apie valstybę
Kaip žiniasklaidoje pasirodančias „socdemų“ pozicijas vertina Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)? Partijos vicepirmininkė Aušrinė Norkienė portalui Lrytas teigė, jog valstiečiai nėra linkę kištis į vidinius LSDP procesus, tad tiesiog laukia šeštadienio sprendimų.
Tiesa, politikė linki sprendimus priimsiantiems „socdemams“ susitelkimo ir galvoti apie tolimesnį bendrą darbą.
„Natūralu, kad tai yra partijos sprendimai, vidiniai sprendimai. Žinoma, atskiri partijos nariai savo nuomones išsako. Čia, manau, normalus vidinis jų procesas. Jie turės tarybos posėdį, paskelbs savo sprendimus. Su mumis apie tai nediskutuojama ir mes šiaip nelabai ir lendame į jų vidinius reikalus. Gerbiame jų sprendimus. Jeigu bus sprendimai, kurie kažkiek atlieps mūsų sprendimus, mes žinoma juos padarysime.
O kol kas liekame su palinkėjimu didžiajai frakcijai galvoti apie valstybę. Artėja pirmininkavimas ES ir iš principo geopolitinė situacija sako, kad reikia susitelkimo ir bendro darbo. Tai to ir linkime“, – komentavo A. Norkienė.
Ar tai reiškia, kad valstiečiai pasisakytų už tai, kad koalicinė sudėtis nesikeistų?
„Mes neatmetame šito varianto. Pasikartosiu – tai yra didžiosios frakcijos sprendimas. Jie formuoja koaliciją, jie mus pakvietė. Jeigu kažkokį sprendimą jie priims, mes tada irgi turėsime rinktis į savo tarybos posėdį ir galbūt tada mūsų sprendimai irgi nuo to priklausys“, – tepasakė A. Norkienė.
Kaip skelbta, diskusijos dėl to, ar socialdemokratams tebėra pakeliui su dabartiniais koalicijos partneriais, suintensyvėjo po to, kai dalis „aušriečių“ ir valstiečių nepalaikė strategiškai svarbaus Kapčiamiesčio poligono įstatymo projekto.
„Jeigu mūsų koalicijos partneriai elgsis nevalstybiškai, prieštaraus visuotinai suvokiamam saugumo, gynybos elementui, kuris yra būtinas dabartiniame kontekste, aš manau, kad tai gali turėti labai rimtų implikacijų dėl būsimo darbo“, – dar vasarį, kai poligono klausimas skynėsi kelią parlamente, tikino M. Sinkevičius.
Socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras žadėjo savo nuomonę dėl koalicijos ateities išsakyti gegužės 1 d. vykusiame LSDP suvažiavime. Tačiau tai neįvyko. Tuomet M. Sinkevičius pažadėjo – partija sprendimus priims per mėnesį.
Šiam klausimui šeštadienį šaukiama LSDP taryba.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraAušrinė Norkienė
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