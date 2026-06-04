Seimas ratifikavo konvenciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos

Šio dokumento ratifikavimą ketvirtadienį vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai.
Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką.
„Komisija bus administracinė institucija, kuri peržiūrės, vertins ir priims sprendimus dėl prašymų atlyginti žalą ar nuostolius, patirtus dėl Rusijos Federacijos tarptautinės teisės požiūriu neteisėtų veiksmų Ukrainoje arba prieš Ukrainą. Komisija nustatys kiekvienu atveju mokėtinos kompensacijos, jei tokia yra, dydį“, – nurodo Užsienio reikalų ministerija (URM).
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Pažymima, kad kad komisijos būstinė bus vienos iš Konvencijos šalių teritorijoje, taip pat ji turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, komisijos būstinę prašoma įkurti Nyderlanduose.
Pagal Konvencijos nuostatas, komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas.
Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 suinteresuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas.
URM teigimu, šiuo metu konvenciją yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga (ES).
ELTA primena, kad Konvenciją pernai gruodžio 16 d. Hagoje pasirašė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
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