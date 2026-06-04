Sekmadienį Vilniuje prasideda Pasaulinio gailestingumo kongresas: suburs svečius iš daugiau kaip 50 šalių

„Džiaugiamės, kad mes dabar galime turėti šitą pasaulinio masto įvykį Lietuvoje“, – pristatydamas renginį kalbėjo Vilniaus arkivyskupas G. Grušas.
Renginio koordinatorė Inesa Čaikauskienė sako, kad šiemet tikimasi pritraukti svečių iš daugiau kaip 50 pasaulio šalių. Jos teigimu, kongreso tema „Statome gailestingumo miestą“ glaudžiai susijusi su šiandien išgyvenama visuomenės realybe.
„Šita tema yra apie gailestingumo tikrovę šiandien. (…) Atsispyrėme nuo to, kad gailestingumas yra santykis tarp žmonių. Ir to santykio tarp žmonių, ypač mieste, yra daug ir įvairaus“, – nurodė renginio koordinatorė.
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„Todėl šitas kongresas ir jo temos, kurios bus nagrinėjamos paskaitų, susitikimų, liudijimų metu, yra apie šiandienos žmonijos realybę, kurią mes išgyvename santykyje“, – akcentavo ji.
Pažintinės veiklos po Vilnių atviros visiems
Tiesa, viso renginio metu planuojamos ne tik religinės apeigos, Šv. mišių eucharistinės procesijos, bet ir pažintinės ekskursijos po sostinės bažnyčias, senamiestį. Šios popietinėje programoje numatytos veiklos, I. Čaikauskienės teigimu, visiems vilniečiams bei miesto svečiams bus nemokamos.
„Kiekvieną dieną bus apie 30 vietų, kur žmonės turės įvairaus formato programą – nuo ekskursijų pėsčiomis, autobusu, diskusijų, knygų pristatymų ir pokalbių“, – kalbėjo I. Čaikauskienė.
„Tiems žmonėms, kurie atvyksta į Vilnių, yra puiki proga pamatyti tokį miestą, kokį mes turime, ir tokį paveldą, turtą, kokį mes turime čia“, – akcentavo Gailestingumo kongreso koordinatorė.
Atvers Misionierių bažnyčios duris
Galiausiai, renginio metu duris atvers Vilniuje esanti Misionierių bažnyčia, kurioje viso renginio metu šurmuliuos prekybininkų mugė.
„Ji buvo uždaryta daugybę metų (…). Bet su Kongresu mes ją atveriame tik kaip Kongreso mugę, kur kūrėjai, kurių bus virš 20, pristatys ir parduos, na, tikrai kažko gražaus, susijusio su tikėjimu, su gailestingumu“, – sakė renginio koordinatorė.
Kviečia prisijungti jaunimą
Tiesa, pagrindinio renginio išvakarėse – birželio 6-ąją – Vilniaus arkivyskupijos akademinės sielovados centras organizuos veiklas, į kurias kvies prisijungti jaunimą. Pasak Centro vadovo Mato Macevičiaus, šios iniciatyvos imtasi stebint į religiją atsigręžiančių jaunų žmonių poreikius.
„Pastebime vis gausėjantį ir vis ryškesnį jauno žmogaus susidomėjimą tikėjimu. Ir vis daugiau žmonių atsiliepia į mūsų veiklas, ateina ieškodami įvairių dalykų – saugumo, stabilumo, tikrų, tvarių draugysčių“, – kalbėjo M. Macevičius.
„Kodėl šeštadienį? Kodėl išvakarėse? Nes birželio pradžioje jaunimas išskirtinai ryškiai šaukiasi gailestingumo – recenzento, egzaminuotojo, dėstytojų gailestingumo. O mes ieškome tos saugios dienos, kada galime visus sukviesti, ir kada studentams, abiturientams liks laiko pasiruošti tam, kam reikia pasiruošti“, – akcentavo jis.
Renginio epicentras – Išganytojo kalva
Vienas reikšmingiausių Katalikų bažnyčios renginių vyks ant Išganytojo kalvos prie Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios. Kaip skelbia renginio organizatoriai, ši vieta pasirinkta neatsitiktinai – būtent čia daugiau nei tris šimtmečius veikusios misionierių, vizičių, šaričių vienuolijos vykdė Dievo gailestingumo misiją ir skleidė šią žinią pasauliui.
„Šios vietos istorija taip pat liudija viltį net sunkiausiomis aplinkybėmis – sovietmečiu čia veikė kalėjimas, tačiau net ir tuomet kaliniai kupole įsirengė koplyčią, o Šv. mišios jiems tapo vilties ženklu. Šiandien vienoje pusėje dar stovi buvęs kalėjimas, o kitoje veikia hospisas, kuriame rūpinamasi sunkiais ligoniais“, – skelbia Vilniaus arkivyskupija.
Kas trejus metus vykstantys Katalikų bažnyčios susitikimai
5 dienas truksiantį Kongresą organizuoja Šventojo Sosto Evangelizacijos dikasterija kartu su Vilniaus arkivyskupija.
Informuojama, kad renginio metu bus laikomos Šv. mišios, susirinkusieji dalyvaus pamaldose, konferencijose ir mokymuose bei piligriminėse, teminėse ekskursijose po Vilnių.
Pasauliniai apaštaliniai gailestingumo kongresai yra kas trejus metus vykstantys Katalikų bažnyčios susitikimai, kuriais siekiama skelbti ir liudyti Dievo gailestingumą, nurodo Vilniaus arkivyskupija.
Skelbiama, kad iki šiol Pasauliniai gailestingumo kongresai yra vykę Italijoje (2008 m.), Lenkijoje (2011 m.), Kolumbijoje (2014 m.), Filipinuose (2017 m.) ir Samoa (2023 m.).