Šiaulių miesto tarybos nario G. Lukošaičio „čekiukų“ byla: siekia išteisinimo ir atgauti advokatui sumokėtus 6 tūkst. eurų

Apeliacinis teismas Vilniuje ketvirtadienį pradėjo nagrinėti tarybos nario skundą.
Posėdžio pradžioje nuteistojo advokatas Dominykas Vanhara pateikė dokumentus ir paprašė priteisti jo klientui bylinėjimosi išlaidas – 6 tūkst. eurų.
Gynėjas prašo visiškai išteisinti klientą, jis mano, kad sausį apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs Šiaulių apygardos teismas rėmėsi ne įrodymais, o prielaidomis, bylą išnagrinėjo galimai šališka teisėja, nes jos buvusio sutuoktinio įmonė turėjo atlyginti žalą už taršą, bylinėjosi su Šiaulių savivaldybe.
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Skulptorius G. Lukošaitis į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą buvo išrinktas pagal Visuomeninio rinkimų komiteto „Artūro Visocko sąrašas – Dirbame miestui“ sąrašą. A. Visockas buvo išrinktas meru ir vadovauja savivaldybei.
„Įdomi ir keistoka byla teisės taikymo požiūriu“, – apie G. Lukošaičio bylą kalbėjo advokatas D. Vanhara.
Jis priminė šios savivaldybės kito tarybos nario Sauliaus Stasiūno „čekiukų“ bylą.
„Identiškas kaltinimas, bet Stasiūnas buvo išteisintas“, – stebėjosi advokatas.
S. Stasiūnui buvo pareikšti kaltinimai piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais bei turto pasisavinimu. Įtarta, kad politikas suklastojo 12 vnt. avanso apyskaitų ir neteisėtai gavo 855 eurus Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
Advokatas D. Vanhara teismui sakė, kad G. Lukošaitis jau trečią kadenciją išrinktas tarybos nariu.
„Vadinasi, rinkėjų pasitikėjimą jis turi“, – tikino advokatas.
Jo manymu, tarybos narys neturėjo teisės į teisingą teismą.
Kitas posėdis vyks rugsėjo 24 d. Per jį bus išklausytas nuteistojo pasisakymas.
„Aš tikrai turiu ką šnekėti“, – sakė G. Lukošaitis.
Skirta bauda ir uždrausta dirbti valstybės tarnyboje
ELTA primena, kad pirmosios instancijos Šiaulių apygardos teismas „čekiukų“ byloje Šiaulių miesto tarybos nariui G. Lukošaičiui skyrė 5 tūkst. eurų baudą ir trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, tarybos narys, galbūt klastodamas avanso apyskaitas ir jas pateikdamas savivaldybei, apgaule savo naudai galėjo įgyti apie 1,6 tūkst. eurų.
Teismas nustatė, kad nuo 2019 m. balandžio 9 d. iki 2023 m. balandžio 11 d. G. Lukošaitis, eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, nuo 2019 m. birželio mėn. iki 2023 m. kovo 3 d. suklastojo 31 avanso apyskaitą, melagingai nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas, nesusijusias su tarybos nario veikla.
Teismas pripažino, kad G. Lukošaitis piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas sau turtinės naudos, sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Šiaulių miesto savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
Dėl to didelę neturtinę žalą patyrė Šiaulių miesto savivaldybė ir valstybė.
Turtinė žala siekia 1 644 eurus – šią žalą patyrė Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Šis nuosprendis neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas Apeliaciniam teismui.
Tai jau antroji G. Lukošaičio „čekiukų“ byla. Teismas jau yra nagrinėjęs tokio pobūdžio civilinę bylą.
Teismas yra tenkinęs prokuratūros ieškinį ir iš Šiaulių miesto tarybos nario G. Lukošaičio priteisė per 11 tūkst. eurų. Šie pinigai buvo nepagrįstai išmokėti vykdant tarybos nario veiklą 2019–2023 m.
Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.
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