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Skandalas teisme: teisėjų ir prokurorės panosėje išgaravo juodoji buhalterija, galėjusi tapti naujos bylos bomba

2026 m. birželio 4 d. 20:42
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Garsiai nuskambėjusi buvusio vidaus reikalų ministro Gintaro Furmanavičiaus ir buvusių prokurorų bei FNTT pareigūnų byla Kauno apygardos teisme virsta sunkiai suvokiamu farsu.
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