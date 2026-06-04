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Skandalas teisme: teisėjų ir prokurorės panosėje išgaravo juodoji buhalterija, galėjusi tapti naujos bylos bomba
2026 m. birželio 4 d. 20:42
Lrytas Premium nariams
Garsiai nuskambėjusi buvusio vidaus reikalų ministro Gintaro Furmanavičiaus ir buvusių prokurorų bei FNTT pareigūnų byla Kauno apygardos teisme virsta sunkiai suvokiamu farsu.
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Gintaras Furmanavičius
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