V. Kondratovičius: augantis Šengeno vizų išdavimas Rusijos piliečiams yra nepriimtinas, kelia rimtą grėsmę

„Toliau augantis Šengeno vizų išdavimas Rusijos Federacijos piliečiams yra nepriimtinas ir kelia rimtą saugumo grėsmę. Tvirtai remiame tikslinę Vizų kodekso peržiūrą ir laukiame Komisijos teisėkūros pasiūlymo kuo skubiau“, – Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pranešime cituojamas jis.
Pažymima, jog diskutuojant migracijos išorės aspekto klausimu, taip pat buvo pabrėžta, kad siekdama paskatinti trečiąsias šalis bendradarbiauti readmisijos srityje, ES turi naudotis visomis turimomis priemonėmis – tiek paskatomis, tiek spaudimo svertais.
Pasak V. Kondratovičiaus, vienas svarbiausių Šengeno erdvės ateities tikslų turėtų būti laisvo judėjimo atkūrimas ir laipsniškas ilgai besitęsiančios vidaus sienų kontrolės atsisakymas. Ministras taip pat akcentavo, kad sutartiems Šengeno prioritetams įgyvendinti būtinas reikiamas finansavimas tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu, o sprendimai esą turėtų remtis nuolat atnaujinamu situacijos vaizdu – įskaitant duomenis apie vizų išdavimą, migracijos instrumentalizavimą ir kitas hibridines grėsmes.
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Aptartas laikinosios apsaugos Ukrainos karo pabėgėliams klausimas
Pasak VRM, posėdžio metu taip pat buvo aptartas ir laikinosios apsaugos Ukrainos karo pabėgėliams klausimas.
„Ministrai detaliai aptarė ir laikinosios apsaugos Ukrainos karo pabėgėliams ateitį – dabartinis jos galiojimas baigiasi 2027 m. kovą. Lietuva pasisako už šios apsaugos pratęsimą pilna apimtimi, kol tęsiasi karas ir nėra sąlygų saugiam grįžimui, įspėdama, kad jos nutraukimas sukeltų teisinių ir administracinių iššūkių valstybių narių sistemoms“, – nurodo ministerija.
Kartu, kaip pažymėjo V. Kondratovičius, svarbu skatinti perėjimą prie kitų teisėto buvimo statusų, ypač dirbantiems asmenims, išlaikyti apsaugą pažeidžiamoms grupėms ir užtikrinti vieningą ES požiūrį, kad būtų išvengta antrinio judėjimo.
Kaip skelbta, Liuksemburge viešintis vidaus reikalų ministras V. Kondratovičius ketvirtadienį dalyvavo ES Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos posėdyje. Jame ministrai aptarė Šengeno erdvės padėtį, migracijos ir grąžinimų politiką, vizų sistemą, vidaus sienų kontrolės ateitį bei dabartinės geopolitinės aplinkos poveikį ES vidaus saugumui.
ŠengenasVladislavas KondratovičiusVidaus reikalų ministerija (VRM)
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