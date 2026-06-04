V. Sinkevičius: apčiuopiamų pokalbių dėl koalicijos nebuvo – jei būsime pakviesti, svarstysime

„Jeigu demokratai bus pakviesti, jeigu nuskambės kažkoks kvietimas (…), mes tuomet svarstysime. Mes turėsime tai svarstyti pirmiausia tarp mūsų partijos skyrių. Aš norėsiu išgirsti visų partijos skyrių nuomonę, nes laiko yra praėję daug ir tik tuomet galėsime pradėti kažkokias kalbas, kokia forma, koks tas jungimasis galėtų būti“, – Eltai ketvirtadienį teigė V. Sinkevičius.
„Kol kas kažkokių realių, apčiuopiamų pokalbių nebuvo“, – kalbėjo europarlamentaras.
Paklaustas, ar demokratai norėtų jungtis prie koalicijos, V. Sinkevičius sako, kad tai priklausys ir nuo to, ar bus vykdomas Vyriausybės veiklos perkrovimas ir sutariama dėl aiškių prioritetinių tikslų, o ne vien siekiama padidinti koalicijos narių skaičių.
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„Tai nėra klausimas, kaip kvietimo į gimtadienį – ar nori, ar nenori ateiti. Šiuo atveju mes kalbame apie labai sudėtingą laikotarpį. Mes matome, kiek daug yra nepadaryta, kiek daug yra neigiamo krūvio aplink dabartinę Vyriausybę dėl vienų ar kitų priežasčių, dėl vienų ar kitų pasirinkimų. Tai man atrodo, tas noras ar nenoras pirmiausia bus susijęs su tais artimiausiais tikslais, ko bus siekiama pasiekti“, – teigė demokratų lyderis.
„Demokratai tikrai neis į Vyriausybę tik tam, kad taptų kažkokiu skaičiumi, pakeičiant „Nemuno aušrą“. Nemanau, kad tai kažką spręstų. Jeigu yra realus dialogas apie esminį perkrovimą, tikslus, tuomet aišku, kad mes svarstytume tą, bet pirmiausia mes turime pasikalbėti“, – sakė jis.
Nėra gavęs pasiūlymo tapti užsienio reikalų ministru
Remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį.
Kai kurie socialdemokratų politikai neoficialiai užsimena, kad anksčiau pokalbiuose su demokratais dėl galimos koalicijos ir postų pasiskirstymo buvo užsimenama, neva dabar opozicijoje dirbanti partija norėtų užsienio reikalų ministro posto. Į jį esą galėtų pretenduoti V. Sinkevičius.
Europarlamentaras tokių kalbų nei paneigė, nei jas patvirtino. Politikas pažymi, kad šiuo metu jis tęsia darbus Europos Parlamente (EP).
„Jokių pasiūlymų tapti užsienio reikalų ministru aš kol kas nesu gavęs. Kažkokia kritika ar komentarai dėl darbo – jie yra didesni ar mažesni visų ministrų atžvilgiu, bet kol kas aš nematau kažkokių pasikeitimų Vyriausybėje. Demokratai nėra Vyriausybės dalis. Aš tęsiu savo darbus EP“, – kalbėjo politikas.
Pristatys tris scenarijus
LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šeštadienį vyksiančiame partijos tarybos posėdyje pristatys tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities.
Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas pirmadienį teigė, kad koalicijos sudėtis nesikeis.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuoja ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius tuomet teigė, kad kratos pas „aušriečius“ tolesnį jų buvimą koalicijoje gali pasukti jiems nepalankia kryptimi.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Politikas tvirtino, jog „minimalūs“ pokalbiai su socdemais vyksta jau pusę metų.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Virginijus SinkevičiusDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Nemuno aušra
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