Vilniuje vykęs renginys „Drąsiai su pagarba“ subūrė šimtus žmonių: dėmesys – ryšiui su jaunimu

Renginio erdvės buvo įkurtos skirtingose miesto vietose – nuo diskusijų ir susitikimų iki atvirų veiklų Baltojo tilto prieigose. Dalyviai galėjo klausytis pokalbių apie paauglystę, visuomenės saugumą, santykį tarp jaunų žmonių ir suaugusiųjų, taip pat įsitraukti į įvairias praktines veiklas.
Vakaro metu vyko futbolo rungtynės, gatvės šokių ir kūrybinės dirbtuvės, skambėjo muzika, o skirtingų kartų dalyviai įsitraukė į neformalius pokalbius bei bendras veiklas.
Renginį organizavo „Vilnius social club“ – organizacija, jau daugiau nei dešimtmetį dirbanti su jaunais žmonėmis Vilniaus mieste ir rajone. Organizacija vykdo įvairias programas – nuo darbo su jaunimu gatvėje ir atviro darbo bendruomenėse iki pagalbos uždarose paauglių grupėse, sporto veiklų bei psichologinės pagalbos.
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Pasak organizatorių, viena svarbiausių jų veiklos krypčių išlieka artumas jaunam žmogui – siekis būti ten, kur jis gyvena, leidžia laiką ar susiduria su sunkumais. Dėl šios priežasties veiklos vystomos skirtingose miesto dalyse bei Vilniaus rajone.
Anot organizatorių, šiandien jauni žmonės susiduria su emociniais sunkumais, vienišumu, nepasitikėjimu savimi ir aplinka, todėl itin svarbu kurti vietas, kuriose jie galėtų jaustis priimti, išgirsti ir matomi.
Renginio organizatoriai teigia, kad tokie susitikimai tampa ne tik vienadieniais renginiais, bet ir ilgalaikio ryšio kūrimo dalimi – būdu stiprinti bendruomenes ir būti arčiau jaunų žmonių kasdienybės.
Daugiau apie „Vilnius social club“: www.vilniussocialclub.lt
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