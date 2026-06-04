Žurnalistų profesionalų asociacija prašo G. Nausėdos vetuoti LRT įstatymo projektą

„Žurnalistų profesionalų asociacija, atstovaujanti daugiau nei devynioms dešimtims profesionalių žurnalistų, prašome jūsų vetuoti Seimo neseniai priimtą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą siūlant Seimui ištaisyti įstatyme paliktą abejotiną nuostatą, ekspertų vertinimų galimai neatitinkančią Konstitucijos, taip pat prieštaraujančią tarptautinės Venecijos komisijos rekomendacijoms“, – rašoma kreipimesi į šalies vadovą.
„Nors daugelis šio įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028 metais, vienas straipsnis – dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto po pasirašymo ir valdantieji jo įsigaliojimo atidėti nesutiko. Tai tiesiogiai prieštarauja Venecijos komisijos prie Europos Tarybos pateiktoms rekomendacijoms, kuriose rekomenduojama Seimui „užtikrinti, kad bet kokios peržiūrėtos direktoriaus atleidimo procedūros būtų taikomos tik generaliniams direktoriams, paskirtiems po pakeitimų įsigaliojimo, taip išvengiant ad personam teisės aktų atsiradimo“, – pažymi asociacija.
Pasak jų, įstatymo pasirašymas galėtų pakenkti Lietuvos įvaizdžiui partnerių ir tarptautinės bendruomenės akyse.
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„Profesorės Tomos Birmontienės parlamentui pateiktame ekspertiniame vertinime konstatuojama, kad įstatymo projektas neatitinka Venecijos komisijos rekomendacijų: „Siūlomas teisinis reguliavimas neatitinka ir rekomendacijos dėl šių nuostatų įsigaliojimo laiko – nenustačius vėlesnio jų įsigaliojimo laiko, nesutampančio su šiuo metu pareigas einančio LRT generalinio direktoriaus kadencijos pabaiga, naujai nustatomos teisės nuostatos vertintinos kaip retroaktyvios (…). Teisinis reguliavimas turėtų būti koreguojamas, įtvirtinant tokius atleidimo iš pareigų kriterijus, kurie būtų vertintini kaip išimtiniai, taip pat turėtų būti nustatyta vėlesnė naujai nustatomo teisinio reguliavimo įsigaliojimo tvarka“, – teigiama kreipimesi į prezidentą.
„Šiuo geopolitiškai jautriu metu mūsų valstybei ypatingai svarbus mūsų įvaizdis sąjungininkų ir partnerių akyse. Tarptautinių institucijų rekomendacijų nevykdymas gali itin skaudžiau atsiliepti šalies reputacijai (…). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome jūsų kaip valstybės vadovo vetuoti šią LRT įstatymo dalį, paraginant Seimą ištaisyti įstatyme paliktą klaidą ir įvykdant Venecijos komisijos bei mūsų valstybės ekspertų rekomendaciją. Taip pat ir nepaliekant įstatyme galimo prieštaravimo Konstitucijai ir galimybės šiam įstatymui būti panaikintam Konstituciniame Teisme“, – akcentuoja asociacija.
ELTA primena, kad šią savaitę Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Už projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš buvo 1, susilaikiusių nebuvo. Parlamento opozicijos atstovai nusprendė nedalyvauti balsavime.
Įstatymo pataisas paruošė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė. Vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo Kultūros komitete.
Naujajame įstatymo projekte atsiras LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai Taryboje, Valdybos atsiradimas, pakeitimai dėl generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko.
Žurnalistų profesionalų asociacija (ŽPA)Gitanas Nausėdaįstatymo pataisa
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