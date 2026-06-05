A. Armonaitė: „Nemuno aušra“ valdžioje naudinga visoms Seime esančioms partijoms

Dėl valdančiosios koalicijos ateities A. Armonaitė sakė turinti politinį ir politologinį vertinimą. Pirmuoju, jos nuomone, „Nemuno aušra“ yra prorusiška partija. Esą ne kiekvienas žmogus joje, tačiau, jos akimis, bendra šios politinės jėgos trajektorija yra tokia.
„Matyt, norėtųsi, kad valdančiojoje koalicijoje tokių partijų nebūtų. Bet jeigu mes žiūrėtume bendrai į politinį lauką, visą politinį elitą, tos partijos, kurios yra Seime, mano vertinimu, visos yra suinteresuotos, kad „Nemuno aušra“ būtų valdančiojoje koalicijoje“, – interviu laidai „ELTA kampas“ kalbėjo ekonomikos ir inovacijų ministrės pareigas Ingridos Šimonytės centro dešinės Vyriausybėje ėjusi politikė.
Jos žodžiais, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) suinteresuota tęsti koaliciją su „aušriečiais“, nes nereikėtų keisti nusistovėjusio status quo. Kitu atveju, tektų persiderėti koalicinę sutartį, keisti politinius postus, o iki kitų Seimo rinkimų laiko vis mažiau.
L. Kasčiūnas po kratų „Nemuno aušros“ būstinėje: socialdemokratai turi prisiimti politinę atsakomybę
„Manau, jie nelabai suinteresuoti“, – sakė buvusi Laisvės partijos pirmininkė.
Lygiai taip pat, anot jos, ir opozicija.
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„Opozicija turi puikų oponentą. Idealų jiems ryškinti savo pozicijas. Jie, manau, yra nesuinteresuoti („Nemuno aušros“ pasitraukimu iš koalicijos – ELTA )“, – pridūrė ji.
O, štai, Remigijus Žemaitaitis ir „Nemuno aušra“, A. Armonaitės nuomone, atvirkščiai, suinteresuoti, kad juos išmestų iš koalicijos. Mat tada esą galėtų sakyti, kad sistema juos išspjovė ir toliau „pumpuoti neapykantą“ bei galbūt sulaukti didesnio palaikymo iš tų, kas plačiąja prasme nepritaria sistemai.
„Ir, tiesą sakant, jeigu koalicija nepasikeis, aš turiu tokią nuojautą – čia aš jau dėstau politologinį vertinimą, kad R. Žemaitaitis artėjant Seimo rinkimams pats išeis iš tos koalicijos, jeigu jo neišmes. Manyčiau, kad jie taip skaičiuojasi“, – dėstė politikė.
Svarstoma, kad jeigu LSDP nutrauktų koaliciją su „Nemuno aušra“, sugrįžti pasiūlytų Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“.
A. Armonaitės manymu, tokiu atveju demokratams būtų labai didelis klausimas, ką daryti.
„Aš nesu tikra, ar jie yra suinteresuoti eiti į valdančiąją daugumą lygiai dėl to paties laiko faktoriaus, kad nebūtinai čia daug nuveiksi, kai susiderėsi. Beje, labai nepavydžiu Demokratų sąjungai, nes yra grėsmė abiejose pusėse – arba susitapatinti su socialdemokratais ir jų darbotvarke, arba opozicijoje susitapatinti su konservatoriais ir jų darbotvarke. Labai sunku, todėl kad partija šiaip jau neartikuliavusi savo ideologijos ar vertybinio sąstato pamato. Manau, kad dabartiniams lyderiams yra daug dilemų, kaip elgtis“, – laidai „ELTA kampas“ sakė Laisvės partijos atstovė.
Pristatys tris scenarijus
Šeštadienį vyksiančioje LSDP taryboje ketinama priimti sprendimą dėl tolesnio darbo koalicijoje. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, jog socdemų bičiuliams pristatys tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Aušrinė ArmonaitėNemuno aušraIngrida Šimonytė
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