K. Budrys sureagavo į kalbas apie galimą jo patraukimą

„Aš tikrai nesivelsiu į tai, kas ką pasakė, pakomentavo ir panašiai. Manau šitai temai yra nepelnytai per daug dėmesio skiriama. Apie užsienio politiką – kalbėkime“, – žurnalistams penktadienį teigė K. Budrys.
Ministras pabrėžė, jog užsienio politikos klausimais Lietuva turi nacionalinį susitarimą.
„Mes nuolat kalbamės tiek su premjere, tiek su prezidentu. Taip pat turiu reguliarius susitikimus su partijos pirmininku, (Seimo – ELTA) Užsienio reikalų komitetu, Europos reikalų komitetu. Visur (kalbamės – ELTA) apie užsienio politiką. Taip pat Valstybės gynimo taryboje. Tas ratas platus ir dėl to labai džiaugiuosi, nes užsienio politika kaip ir anksčiau, taip ir dabar turi būti konsensuso pagrindu – turi būti nacionalinis sutarimas ir mes jį turime. Šaunu, išlaikykime“, – sakė K. Budrys paklaustas, ar sulaukė neigiamų indikacijų iš premjerės Ingos Ruginienės, ar LSDP pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus dėl savo darbo.
G. Nausėdai kelia šypseną, kad koalicijos klausimą keičia K. Budrio likimas: „Galbūt, tai yra priežastis“
Šią savaitę naujienų portalas lrt.lt remdamasis šaltiniais skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti LSDP taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą K. Budrį. Esą socialdemokratams kliūna ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
„Aš nesu partijos narys, nesu pakviestas į tarybos posėdį. Jie spręs tuos klausimus, kuriuos yra nusimatę“, – teigė Lietuvos diplomatijos vadovas, paklaustas, kaip jaučiasi prieš tarybos posėdį.
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Prezidentas G. Nausėda ketvirtadienį teigė, kad kalbos apie K. Budrio keitimą yra „nelabai atsakinga ir nelabai rimta“. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog K. Budrys bene palankiausiai vertinamas Vyriausybės narys.
Tuo metu premjerė I. Ruginienė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Seimo pirmininkas interviu Eltai teigė, kad K. Budrys dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose.
Tuo metu LSDP pirmininko pavaduotojas Robertas Duchnevičius sakė neturintis jokios informacijos, kad partijos tarybos posėdyje bus aptariamas klausimas dėl užsienio reikalų ministro tolesnio buvimo poste.
Pasak politiko, viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija nėra paremta oficialiais sprendimais, esą tai veikiausiai yra subjektyvus kai kurių kolegų vertinimas.
ELTA primena, kad pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos bei Kinijos atžvilgiu. Be to, neoficialiai svarstoma, kad K. Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja Vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų jo ir premjerės Ingos Ruginienės nuomonių išsiskyrimų. Tarkime, dėl kritinių mineralų sutarties su JAV. Be to, daliai socdemų nepatiko K. Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais.
Taip pat diskutuota ir dėl kai kuriais klausimais išsiskiriančių premjerės ir K. Budrio pozicijų. Diskusijos kilo po to, kai šių metų pradžioje premjerė ėmėsi iniciatyvos pati komentuoti tam tikrus užsienio politikos klausimus.
Pati I. Ruginienė anksčiau tikino, kad pastebimas aktyvesnis jos ir LSDP pirmininko, Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus įsitraukimas į užsienio politikos reikalus nėra susijęs su tariamu nepasitikėjimu Lietuvos diplomatijos vadovu. Vyriausybės vadovė teigė pasitikinti užsienio reikalų ministru.
Savo ruožtu pats K. Budrys kovo viduryje sakė nejaučiantis konkurencijos su Vyriausybės vadove. Tarp jų esą nėra išsiskiriančių pozicijų užsienio politikos klausimais.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sakė teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak jo, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo Vyriausybės programą ir prezidento jam nustatytas gaires.