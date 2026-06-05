Kariuomenės pratybose „Vanguard 26“ testuotos dronų ir oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemos

Skelbiama, jog mokymų tikslas buvo įvertinti kovos prieš bepilotes oro sistemas – dronus kamikadzes ir oro balionus – vykdant oro erdvės gynybos ir sausumos operacijų užduotis.
„Penkiolika įmonių iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK), Ukrainos, Lenkijos ir Belgijos atliko bepiločių orlaivių ir oro balionų aptikimo bei naikinimo sistemų galimybių testavimą naikindami tokio tipo taikinius savo gaminamomis priemonėmis“, – teigiama pranešime.
Pratybas organizavo Lietuvos kariuomenės Mokymų ir doktrinų valdyba. Kaip skelbiama, ji Lietuvos kariuomenėje yra atsakinga už inovacijų diegimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos gynybos bei saugumo pramonės įmonėmis pagal vieno langelio principą.
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Ši institucija konsultuoja inovacijų kūrėjus, atrenka perspektyviausius sprendimus ir organizuoja jų testavimą karinėje infrastruktūroje.
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