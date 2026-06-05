L. Kasčiūnas sako, jog daugiau detalių apie JAV karių buvimą Lietuvoje turėtų paaiškėti per birželį

„Būdamas opozicijoje, dabar galėčiau taip kritikuoti valdžią, kad nepadarė visko, kad amerikiečiai šiai minutei liktų Lietuvoje, bet aš suprantu objektyvius dėsnius ir suprantu, kad turbūt būtų sunku lengvai rasti raktą į Pentagono sprendimus, ypač – žinant, kaip Pentagonas šiais laikais dirba“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas.
„Dabar mums reikia išlaukti kokias dvi, tris savaites ir mes turėsime aiškų vaizdą, kaip toliau amerikiečiai dalyvaus atgrasymo procesuose mūsų valstybėje. Labai tikėtina, kad jie liks, kad tam tikra rotacija bus – čia mano prognozė iš tos informacijos, kurią turiu. Gal mažesniu mastu, gal ne su tokia kovine galia kaip išvykęs kontingentas, kuris turėjo artilerijos sistemas, sunkiąją techniką, bet amerikiečiai čia ir toliau liks. Klausimas tik dėl apimties ir dėl kitų tam tikrų konkrečių modalumų (…). Reikėtų luktelėti. Birželį amerikiečiai mums turėtų aiškiai pasakyti, koks yra jų tolesnis buvimas ir vaidmuo mūsų valstybėje“, – pažymėjo jis.
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šią savaitę sakė, kad turi patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.
Laurynas KasčiūnasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Lietuvos gynybos planai
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