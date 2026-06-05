L. Volkovui – nuolatinis leidimas gyventi Lietuvoje

„Migracijos departamentas, nagrinėdamas Rusijos piliečio prašymą, atliko visas tokiais atvejais numatytas procedūras: analizavo paties Volkovo pateiktą prašymą ir motyvus, surinko viešą ir neviešą informaciją apie užsienietį, nustatyta tvarka kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir paprašė konsultacijos bei vertinimo, ar L. Volkovo gyvenimas nekelia grėsmės valstybės saugumui“, – Eltai nurodė įstaigos atstovas Rokas Pukinskas.
Kaip nurodė Migracijos departamentas, išnagrinėjus L. Volkovą prašymą, nebuvo gauta jokios informacijos, kuri eliminuotų galimybę išduoti jam leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.
„Atsižvelgiant į tai, Migracijos departamentas 2026 m. birželio 5 dieną priėmė sprendimą išduoti L. Volkovui leidimą nuolat gyventi Lietuvoje. Jis galios penkerius metus“, – nurodė R. Pukinskas.
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Kaip skelbė ELTA, šių metų pradžioje vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pranešė, kad rusų opozicionierius L. Volkovas gali toliau gyventi Lietuvoje. Tokį vertinimą Migracijos departamentui pateikė Valstybės saugumo departamentas (VSD).
Žvalgybos institucija nenustatė aplinkybių, jog L. Volkovas remtų Rusijos režimą ir jo vykdomą agresiją prieš Ukrainą.
ELTA primena, kad į tarnybų akiratį L. Volkovas pakliuvo po to, kai buvo paviešintas jo ir Rusijos savanorių korpuso Ukrainos kariuomenės atstovės Anos Tiron privatus susirašinėjimas. Jame L. Volkovas neigiamai atsiliepė apie Ukrainos valdžią, džiaugėsi žinia apie nužudytą Rusijos savanorių korpuso vadą Denisą Kapustiną, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, yra gyvas.
L. Volkovas laiške jį vadino naciu, džiaugėsi įvykdyta „denacifikacija“. Susirašinėjimą su Rusijos opozicijos atstovu paviešino pati A. Tiron.
Migracijos departamentas sausio pradžioje kreipėsi į VSD, prašydamas įvertinti Lietuvoje gyvenančio Rusijos opozicijos atstovo teiginius apie Ukrainos karius ir pareigūnus.
Vėliau ikiteisminis tyrimas dėl jo pasisakymų buvo pradėtas ir Ukrainoje.
L. Volkovas iš Rusijos pasitraukė kilus arešto grėsmei. Šiuo metu jis turi laikiną leidimą gyventi Lietuvoje.