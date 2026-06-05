Per savaitę įkliuvo 6 dronų operatoriai, savo skraidykles pakėlę greta oro uostų

Gegužės 29 d. apie 15 val. 20 min. netoli Kauno oro uosto buvo užfiksuotas neautorizuotas bepiločio orlaivio skrydis. Sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis paaiškino, kad droną naudojo darbo reikmėms – saulės elektrinės įrangos apžiūrai.
Panašus pažeidimas nustatytas ir gegužės 30 d. apie 18 val. 40 min. taip pat netoli Kauno oro uosto. Šiuo atveju žmogus teigė dronu apžiūrinėjęs po remonto sutvarkytą namo stogą.
Dar vienas neleistinas skrydis Kauno oro uosto prieigose užfiksuotas birželio 1 d. apie 20 val. 20 min. Sulaikytas Lietuvos Respublikos pilietis nurodė, kad bepiločiu orlaiviu vykdė geodezinius matavimus.
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Tą pačią dieną apie 19 val. 10 min. sulaikytas neautorizuoto bepiločio orlaivio valdytojas, kėlęs droną netoli Palangos oro uosto. Sulaikytas žmogus pareigūnams paaiškino, kad droną pakėlė norėdamas nufilmuoti renginį.
Vilniaus oro uosto prieigose birželio 3 d. apie 13 val. 10 min. taip pat sulaikytas drono operatorius. Bepiločio orlaivio valdytojas teigė besimokantis valdyti droną.
Dar vienas neautorizuotas bepiločio orlaivio skrydis užfiksuotas birželio 5 d. apie 10 val. 51 min. prie Kauno oro uosto. Lietuvos Respublikos pilietis paaiškino, kad darbo tikslais vykdė nekilnojamojo turto filmavimą. Nors žmogus turėjo bepiločio orlaivio naudotojo registracijos pažymėjimą, leidimų vykdyti skrydį draudžiamoje zonoje neturėjo.
Nė vienas iš nustatytų dronų operatorių neturėjo teisės vykdyti skrydžių šiose oro erdvės zonose. Laimei, dėl šių pažeidimų oro uostų veikla ir orlaivių skrydžiai sutrikdyti nebuvo.
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Primename, kad prieš vykdant skrydį būtina susipažinti su galiojančiais reikalavimais ir įsitikinti, ar pasirinktoje vietoje skrydžiai yra leidžiami. Net ir darbo, mokymosi ar laisvalaikio tikslais naudojami bepiločiai orlaiviai privalo būti eksploatuojami laikantis nustatytų taisyklių.
Dėl visų šešių atvejų pradėtos arba pradėtos rengti administracinės teisenos dėl orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimų.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad skrydžių vykdymas, naudojant bepiločius orlaivius ir bepiločių orlaivių sistemas, virš karinių teritorijų arba nustatytu atstumu iki jų, arba draudžiamoje, ribojamoje ir pasienio zonos oro erdvėje, neturint tam teisės, užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
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