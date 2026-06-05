R. Kaunas apie JAV karių situaciją Lietuvoje: tema jautri, nesinori spekuliuoti

„Kai bus tiksli informacija, iš karto informuosime. Nesinori tiesiog spekuliuoti šita tema, nes ji, be abejo, yra svarbi, yra jautri ir bendravimas vyksta, tačiau palaukime tikslios informacijos ir ją iš karto pranešime“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Paklaustas, ar galima tikėtis, kad JAV priims sprendimą jau birželio mėnesį, ministras kartoja, nenorįs spėlioti.
„Nenorčiau spekuliuoti datomis, kadangi nėra įvardinta, kada tiksliai bus tas sprendimas priimtas“, – pabrėžė jis.
R. Kaunas, D. Gaižauskas, T. Martinaitis: ar JAV kariai palieka Lietuvą?
R. Kaunas pripažįsta, kad šiuo metu visos Europos Rytų regiono valstybės maksimaliai stengiasi pagerinti sąlygas JAV kariams.
„Lietuva, Lenkija ir kitos mūsų kaimynės deda maksimalias pastangas pagerinti tiek infrastruktūrą, tiek JAV karių galimybes treniruotis jų šalyse“, – sakė R. Kaunas.
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„Lietuva taip pat yra išsiuntusi visą reikalingą informaciją ir raštu, ir žodžiu esu pristatęs (...), kad mes esame padarę labai daug namų darbų, sukūrę reikiamą infrastruktūrą, kad Amerikos kariai čia galėtų treniruotis pilna apimtimi“, – akcentavo ministras.
Pasak jo, Lietuvos kariuomenė kiekvieną dieną aktyviai bendrauja su JAV atstovais ir sprendžia techninius klausimus.
R. Kauno teigimu, Lietuva, esant poreikiui, galėtų priimti ir daugiau nei 1,5 tūkst. JAV karių.
„Mes turime galimybes ir didesnio pajėgumo priėmimui, tai yra pasakyta“, – sakė R. Kaunas.
„Jeigu mes tai vadintume žiurkių lenktynėmis, tai tada Lietuva pirmauja“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis.
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas šią savaitę sakė, kad turi patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai, juos pakeis nauji.
Kaip skelbė ELTA, Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV yra priėmusios sprendimą dėl nepertraukiamo amerikiečių rotacinių pajėgų dislokavimo Baltijos regione. Savo ruožtu Lietuva yra įsipareigojusi dėti visas pastangas, kad atvykstantiems JAV kariams būtų suteikta visa reikalinga priimančiosios šalies parama ir sukurta tinkama infrastruktūra.
JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.
Remiantis JAV kariuomenės balandžio vidurio duomenimis, šiuo metu Europoje dislokuota apie 86 tūkst. JAV karių, iš kurių apie 39 tūkst. yra Vokietijoje. Vykstant karių rotacijai ir pratyboms bei dėl kitokių priežasčių šis skaičius nuolat kinta.