R. Kaunas apie V. Zelenskio laišką: turbūt naivu tikėtis, jog V. Putinas taip paprastai ims ir atsitrauks

Tačiau esą naivu tikėtis, kad V. Putinas taip paprastai ims ir atsitrauks.
„Turbūt visi tikimės ir norime, kad galiausiai įsivyrautų sąžininga taika. Sąžininga taika – tai yra pilnas Rusijos karių atsitraukimas iš okupuotų Ukrainos teritorijų, taip pat – ir Krymo. Ir kiekvienas žingsnis parodyti rusams, kad tai yra jų sukeltas karas ir kad visos pasekmės, visi išgyvenimai, Ukrainos žmonių žūtys yra tiktai dėl jų, manau, yra sveikintinas“, – penktadienį Rūdninkuose žurnalistams sakė R. Kaunas.
Svarstydamas, ar V. Zelenskio laiškas turės norimą efektą, krašto apsaugos ministras teigė, kad turbūt naivu tikėtis, jog V. Putinas taip paprastai ims ir atsitrauks. Jo žodžiais, tarptautinė bendruomenė turėtų dar labiau susitelkti ir stipriau remti Ukrainą, suteikti ginkluotę, kad didėtų užpultos šalies pranašumas prieš Rusiją.
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Pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą
V. Zelenskis ketvirtadienį atvirame laiške V. Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą su Kremliaus šeimininku ir kartu pareiškė, kad jis taip pat yra pasirengęs „visiškoms paliauboms“.
Šis laiškas yra vienas iš nedaugelio kartų, kai nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 metais V. Zelenskis tiesiogiai kreipėsi į V. Putiną.
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Rusijos ir Ukrainos derybos jau kelis mėnesius yra įstrigusios, o vadovaujant JAV vykę pokalbiai iš esmės tebėra įšaldyti dėl Irano karo.
Ankstesniuose abiejų šalių derybų raunduose Stambule, Abu Dabyje ir Ženevoje nepavyko pasiekti proveržio dėl pagrindinio teritorijų klausimo.
„Ukraina siūlo užbaigti šį karą tiesioginiu mūsų bendradarbiavimu. Siūlau surengti susitikimą“, – laiške, kuris buvo paskelbtas Ukrainos prezidento kanceliarijos tinklalapyje, rašė V. Zelenskis.
„Ukraina yra pasirengusi visiškoms paliauboms derybų metu“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat pasiūlė iškeisti visus karo belaisvius ir pažymėjo, kad tai galėtų būti „geras karo pabaigos prologas“.
Ukrainos lyderis ne kartą ragino surengti susitikimą su V. Putinu ir sakė, kad tik tiesioginės derybos leis pasiekti susitarimą dėl teritorijų.
Tuo metu Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad V. Zelenskis bet kada gali susitikti su V. Putinu Maskvoje.
„V. Zelenskis bet kada gali atvykti į Maskvą“, – teigė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad V. Putinui dar nebuvo parodytas V. Zelenskio laiškas.
Robertas KaunasVolodymyras ZelenskisVladimiras Putinas
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