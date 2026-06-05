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Iš R. Kauno – žinia apie Ukrainoje dingusį lietuvį

2026 m. birželio 5 d. 10:53
Gytis Pankūnas
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šiuo metu institucijos renka informaciją apie Ukrainoje kovinę užduotį vykdžiusį ir dingusį lietuvį.
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„Informaciją renkame, informaciją tikslinamės“, – penktadienį žurnalistams sakė R. Kaunas.
Jo teigimu, kol kas žinoma tik tiek, kad lietuvis yra dingęs.
„Šiuo metu, kiek aš žinau, jis yra dingęs ir dabar bandome įvairiais kanalais pasitikslinti, kokia yra reali situacija“, – komentavo ministras.
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Naujienų portalas „15min“ pranešė, kad Ukrainoje atlikdamas kovinę užduotį savaitės pradžioje dingo lietuvis.
Skelbta jog iš kovinės užduoties, vykdytos antradienį, negrįžo 25 metų amžiaus vyras, tarnaujantis Ukrainos ginkluotosiose pajėgose granatsvaidininko padėjėju. Portalo žiniomis, rajoną, kuriame buvo karys, artilerija apšaudė Rusijos pajėgos.
„15min“ nurodo, jog lietuvis Ukrainoje tarnauja nuo vasario mėnesio. Artimieji apie dingimą informuoti.
Rusija plataus masto invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 m. vasario pabaigoje. Nuo to laiko Ukrainoje žuvo keli lietuviai.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)

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