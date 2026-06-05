Šeštadienį vyksiančiame Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje M. Sinkevičius ketina bendražygiams pristatyti tris scenarijus. Lrytas žiniomis, tarp jų net nėra varianto likti tokiu pačiu valdančiosios daugumos sąstatu.
Ambicingiausias scenarijus – imtis pilnos perkrovos, tai yra keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę.
Savo artimiausią ratą M. Sinkevičius jau informavo, kad pasiryžo imtis pilnos atsakomybės.
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Šiam sprendimui įtakos turėjo ir pastarosiomis dienomis įtakingų socialdemokratų vykdyta vieša jo autoriteto kvestionavimo kampanija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas į viešąją erdvę išėjo su žinutėmis, esą sprendimas jau yra priimtas, koalicija nesikeis.
LSDP valdybos narės Orinta Leiputė ir Indrė Kižienė tuo tarpu išstojo su pareiškimais, kad praktiškai visa frakcija ir partijos skyriai palaiko darbą su „aušriečiais“.
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Tokie paties pasirinktų pavaduotojų vieši išstojimai buvo smūgis M. Sinkevičiui.
Nors pats imtis premjero pareigų nenori, M. Sinkevičius greičiausiai suprato, kad nusileidęs iš esmės paleis lyderystę ir partijoje, ir koalicijoje.
Juo labiau, kad ne tik keisti koaliciją, bet ir imtis lyderystės Vyriausybės vadovo kėdėje jį pastarosiomis savaitėmis ragino ne tik dalis „socdemų“, bet ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Lrytas žiniomis, M. Sinkevičius prieš kelias dienas jau aptarė šiuos klausimus ir su pačia I. Ruginiene. LSDP lyderis pristatė jai situaciją, pažadėdamas vietą arba vienoje iš ministerijų, arba Seimo vadovybėje.
Būtent dėl šios priežasties I. Ruginienė ketvirtadienį net negalėjo atsakyti į klausimą, ar po šeštadienio ji vis dar liks premjere.
Dar penktadienio vakarą M. Sinkevičiui teks kalbėtis ir su LSDP valdyba, o jau šeštadienį – platesniuose partijos prezidiumo ir tarybos ratuose. Neoficialiai su Lrytas kalbėję tarybos nariai mano, kad bičiuliai įsiklausys į savo lyderio sprendimą, kitu atveju išvis nebebūtų aišku, kas vadovauja partijai.
Anot šaltinių, neoficialios derybos jau įvykusios ir su pačiais demokratais, kuriems pažadėtos trys ministerijos – Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio. Į jas demokratai projektuoja Luką Savicką, Tomą Tomiliną ir Kęstutį Mažeiką.
M. Sinkevičius labai norėtų pakeisti ir užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, kurį saugo G. Nausėda. Į šią vietą jis bando įsiūlyti demokratų lyderį Virginijų Sinkevičių, bet europarlamentaras nenori palikti Briuselio.
Neatmetama, kad projektuojama ir daugiau pokyčių ministerijose, nes kartu su I. Ruginiene kris ir visa jos Vyriausybė.
Mindaugas SinkevičiusInga RuginienėRemigijus Žemaitaitis
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