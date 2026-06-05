Seimo opozicija surinko parašus tyrimo komisijai dėl nutekintų RC duomenų – palaikė ir „aušriečiai“

Tokiai komisijai suburti reikia bent 36 Seimo narių parašų, dėl jos įsteigimo turės apsispręsti parlamentas. Eltos žiniomis, iš viso opozicijos iniciatyvą parašais palaikė 47 parlamentarai.
Palaikymą išreiškė 26 Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos nariai, 5 Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai, 4 „aušriečiai“, 8 liberalai ir 4 Mišrios Seimo narių grupės parlamentarai.
Ketvirtadienį liberalų pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad surinkus būtinus parašus, kitą savaitę ketinama pateikti galimas komisijos narių kandidatūras. Numatyta, kad komisiją sudarys 9 nariai.
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Komisija bus įpareigota atlikti tyrimą ir atsakyti į 19 klausimų, kurie labiausiai yra orientuoti į valstybės registrų kontrolę ir apsaugą, incidento chronologiją, institucijų atsakomybę, veiksmus ir visuomenės informavimą, sužinojus apie duomenų nutekinimą.
Anksčiau konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad komisija darbą turėtų atlikti per vasarą, posėdžiai būtų atviri.
Įtariama, jog laikotarpiu nuo sausio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Dėl incidento ikiteisminį tyrimą pradėjo Generalinė prokuratūra. Ji skelbė, kad tyrimą pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie įvykį – balandžio 15 d.
Tuo metu iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas.
Anot jo, apie situaciją iškart informuotos institucijos, tarp kurių – ir Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM).
Viešoje erdvėje kilus pasipiktinimui, kodėl apie duomenų vagystę visuomenė nebuvo informuota iškart ir šiuo klausimu dėl atsakomybės išsiskyrus politikų nuomonėms, Generalinė prokuratūra tvirtino, kad apie incidentą pranešti įpareigotas buvo RC.
Pati valstybės įmonė nurodė, kad Generalinė prokuratūra nedraudė gyventojams pranešti apie jų duomenų vagystę. Anot RC, gavus šį atsakymą, buvo rengiamas techninis įrankis, kuriuo informuoti gyventojai.
Įrankis, leidžiantis gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, RC paleistas gegužės 25 d., praėjusią savaitę.
Registrų centrasNemuno aušraduomenų nutekėjimas
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