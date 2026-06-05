VRM inicijavo pokyčius dėl greitesnio priedangų atvėrimo pavojaus atveju

„Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius inicijavo pokyčius, kuriais bus sudaromos galimybės savivaldybėms panaudoti joms jau skirtą finansavimą iš Valstybės gynimo fondo lėšų nuotolinio valdymo spynų ir kitų techninių sprendinių įrengimui priedangose. Oro pavojaus atveju tai palengvins gyventojų patekimą į priedangas“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbta, gegužės 20 d. Lietuvoje pirmą kartą po Nepriklausomybės atkūrimo paskelbus oro pavojų, paaiškėjo, jog ne visos priedangos buvo operatyviai atrakintos. Pasak ministro V. Kondratovičiaus, ateityje operatyvesnį priedangų atrakinimą padės užtikrinti nuotoliniu būdu valdomų durų užraktų įrengimas ir kitos analogiškos priemonės.
„Siekiame sudaryti maksimaliai palankias sąlygas priedangų prieinamumui ir gyventojų saugumui oro pavojaus atveju užtikrinti. Savivaldybių administracijos, panaudodamos įgyvendinamiems priedangų atnaujinimo projektams skirtą finansavimą, turės galimybę priedangose įrengti nuotoliniu būdu valdomų durų užraktus ir įgyvendinti kitas priemones, kurios palengvintų gyventojų patekimą į priedangas. Civilinė sauga nėra techninis klausimas – tai nacionalinio saugumo stuburas. Šiandien ji tampa kasdieniu valstybės funkcionavimo elementu“, – pranešime cituojamas ministras V. Kondratovičius.
Pamatykite: paskelbus oro pavojų – vaizdai iš priedangų
VRM taip pat planuoja kompensuoti savivaldybėms patirtas išlaidas, susijusias su nuotoliniu būdu valdomų durų užraktų ir kitų techninių sprendinių įrengimu ir būsimuose priedangų atnaujinimo projektuose. Savivaldybės raginamos apsvarstyti galimybę imtis reikiamų priemonių tam, kad minėti užraktai ar kiti sprendiniai būtų įrengti ir tose priedangose, kurios dar nėra įtrauktos į įgyvendinamus projektus.
Pažymima, jog šalies savivaldybėms, sudariusioms sutartis priedangų modernizavimo projektams, jau skirta daugiau nei 30 mln. eurų. Už šias lėšas šiuo metu atnaujinama daugiau nei 800 priedangų.
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Savivaldybės šias lėšas gali naudoti papildomiems evakuaciniams išėjimams įrengti, apsauginiams langų skydams montuoti, vėdinimo sistemoms atnaujinti, konstrukcijoms stiprinti, pritaikyti erdves riboto judumo asmenims bei kitiems svarbiems darbams.
Už priedangų parinkimą, žymėjimą ir parengties organizavimą yra atsakingos šalies savivaldybės, jos taip pat sudaro modernizuojamų priedangų sąrašus.
Šiuo metu Lietuvos savivaldybėse yra 6 645 priedangos, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių – tai sudaro 57 proc. šalies gyventojų.
37 savivaldybės jau turi pakankamai priedangų, o 23 dar susiduria su jų trūkumu. Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60 proc. gyventojų, o rajonų savivaldybėse – 40 proc.
Vidaus reikalų ministerija (VRM)Vladislavas KondratovičiusPriedanga
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