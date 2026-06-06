„Eros pabaiga“: po socialdemokratų sprendimo – reakcijų banga feisbuke

Viešojoje erdvėje, atrodo, ilgai lauktas sprendimas iš karto neliko nepastebėtas. Socialiniuose tinkluose pasipylė tiek politikų, tiek visuomenininkų ir paprastų internautų reakcijos.
Pasak Liberalų sąjūdžio lyderės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, socialdemokratų sprendimas „pagaliau parodė, kad ir jie patys pavargo dirbti be krypties“.
„Pavargo aiškinti partnerių išsidirbinėjimus, pavargo kone kiekvieną valstybės klausimą matuoti ne pagal Lietuvos interesą, o pagal partnerių keliamus skandalus. Vis dėlto tai pavėluotas pripažinimas, kad valdžia su Žemaitaičio balastu buvo grubi klaida. Beje, tiek Juozas Olekas, tiek Inga Ruginienė t.y. aukščiausias pareigas valstybėje užimantys socdemai, šią koaliciją iki pat paskutinės dienos gyrė už „daromus darbus“.
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Senieji socialdemokratai, matyt, manė, kad užglostys ir partnerius, ir savo partijos aršiuosius. Bet neįvertino Mindaugo Sinkevičiaus ambicijų. Kokios jos – dar nežinia, parodys laikas, nes šiandien žengti tik pirmi žingsniai. Bet kokiu atveju, jis parodė nenorintis likti meniu skaitytoju prie senosios tvarkos stalo“, – feisbuke rašė liberalė.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, gynybos, saugumo ir užsienio politikos klausimais Lietuva nebegali sau leisti būti neprognozuojama ir skandalinga.
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„Strateginiai sprendimai negali priklausyti nuo provokacijų ar skandalų ir būti derybų moneta. Todėl dabar klausimas – ar Lietuva pagaliau grįš į valingos, aiškios, vakarietiškos politikos vėžes?
Jeigu socialdemokratai iš tikrųjų atsikrato Žemaitaičio gėdos, tai yra teisingas, bet labai pavėluotas sprendimas. Jo reikėjo jau pernai rudenį. Ir tai nepanaikina atsakomybės už tai, kad šis skandalistas apskritai buvo įkeltas į valdžią. Tačiau suteikia šansą pripažinti klaidas ir imtis atkurti Lietuvos reputaciją“, – rašė politikė.
Į šeštadienio naujienas sureagavo ir konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.
„Pagaliau socdemams įsijungė loginis skaičiavimas. Jei nebūtų dabar išmetę „Nemuno aušros“, šie jiems būtų gadinę savivaldybės rinkimus. O dabar vasara, tuoj visi pamirš, mėgausis saule ir atostogomis.
O rudenį valdantieji grįš į darbus neva nusiplovę NA tvaiką ir demokratų dėka, pasigerinę reputaciją. Ateinančius metus iki 2028 Seimo rinkimų bus ramūs, bereformiai, vengiant skandalų, kad Seimo rinkimams vėl galėtų prieš rinkėjus vaidinti skaidrias nekaltas mergeles. Tikėdamiesi, kad rinkėjai pamirš, ir Vilijos melą ir nusikaltėlių koaliciją, skandalus ir įtartinus ryšius.
Bet pilietinė visuomenė parodė, kad taip lengvai nesileis apgaunama. Bus kas primena ir reikalauja atsakomybės. Klausimas išlieka, ar M.Sinkevičius imsis premjero posto ir pakeis I. Ruginienę. Manau, kad nesiims. Kam keisti Jonavos mero kėdę su dar plius 4 metais po 2027 savivaldos rinkimų į dviejų metų galvos skausmą, traukiamus skeletus iš spintų ir miglota perspektyva po 2028 Seimo rinkimų. Bet matysime rudenį“, – rašė konservatorė.
Visuomenininkai feisbuke LSDP sprendimą įvertino kaip „eros pabaigą“. Sureagavo ir laidų vedėjas Andrius Tapinas.
„Eros pabaiga. Melagiai, šmeižikai, antisemitai, maklių baronai ir kliedesių princai išpirdolinami iš mūsų valstybės valdžios. Greičiausiai negrįžtamai, ypač jei žiniasklaida nuspręs, kad nebereikia kviesti nei Žemaitaičio, nei jo šutvės į laidas ir dienos temas, nes nei jie turi, ką pasakyti, nei lieka kažkam svarbūs.
Dėl koalicijos ateities – trys scenarijai: užfiksavo lemiamą socialdemokratų susitikimą
Aišku, kelionėse po regionus jie galėtų kaukti, kaip sistema susidorojo su žmonių gelbėtojais, bet gali būti, kad bus daugiau kelionių į apklausas negu į regionus. Socdemai dabar rašo patosinius tekstus apie vertybes ir principus, bet nedrįs net užsiminti, kiek valstybei ir jos piliečiams kainavo šitas prakeiktas flirtas ir gyvenimas su smurtaujančiu politiniu sutuoktiniu.
Jie galėjo neturėti šitos problemos po rinkimų. Jie galėjo ją išspręsti pernai, kai žlugo Palucko vyriausybė. Jie galėjo sustoti rugpjūtį, kai to prašė dešimttūkstantinis protesto prieš koaliciją su aušriečiais mitingas.
Tada žmonių akyse būtų išlikę principingi, valstybiški politikai, o ir reitingų rodyklės nerodytų pusės šešių. Užuot išgėrę antibiotikų, jie pasirinko laukti, kol reikės nupjauti gangrenuojančią koją. Na, bent jau pasirinko. Ir, aišku, padovanos antrą politinės įtampos ir intrigų kupiną vasarą. Nes naujieji sostų žaidimai tik prasideda. Ir skeletai spintose vėl gali subarškėti.
Bet šiandien vis dėlto pasveikinkim jauną mūsų demokratiją“, – rašė A. Tapinas.
Visuomenininkas Karolis Žukauskas teigė, jog „nesėkmingai baigėsi dar viena „Nemuno aušros“ kelionė“.
„Galiu lažintis iš bet ko, kad ji niekada daugiau nebus jokioje valdančiojoje koalicijoje Seime. Rezultatai? Visiškas Remigijaus Žemaitaičio FIASKO. (...)
Pamatysit, netrukus nuo Žemaitaičio nusisuks ir jo ištikimieji dezinformacijos klapčiukai – Janutienė, Klivečka, Furmanavičius. Nes kai nebe valdžioje, nulis iš jo naudos. Ir galiausiai, kai jau visi bus pabėgę, iš Žemaitačio Facebooko tyliai pradės nykti vietnamiečių botai.
O tada mes apie šituos veikėjus dar kartą išgirsime, kai teisėsauga paskelbs apie tyrimus, kratas ir nuosprendžius. Žemaitaitis liks vienas, taip ir įeis į Lietuvos politikos istoriją – klounas, kuris pusantrų metų drumstė vandenį, šlapinosi į jį, garsiai rėkė, kol galiausiai paskendo pats. Taip atrodo politinis fiasko“, – rašė K. Žukauskas.
LSDP tarybos patvirtintame nutarime teigiama, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad koalicija su „Nemuno aušra“ nebeatitinka stabilaus valstybės valdymo standarto.
„Atsižvelgdama į „Nemuno Aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už jo vadovaujamos partijos laikyseną, Lietuvos socialdemokratų partijos taryba konstatuoja, kad dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto“, – teigiama nutarimo projekte.
Dokumente taip pat pažymima, kad valdančioji koalicija turi būti grindžiama ne tik balsų dauguma Seime, bet ir politiniu pasitikėjimu, atsakomybe, pagarba valstybei bei gebėjimu užtikrinti sklandų Vyriausybės ir Seimo darbą.
Teigiama, kad nors LSDP kurį laiką siekė išlaikyti valstybės stabilumą ir sudaryti sąlygas koalicijai su „aušriečiais“ veikti, nuolatinė politinė įtampa, reputacinės rizikos ir pasikartojantys aiškinimaisi vis labiau trukdo darbui Lietuvos žmonėms.
Nutarimo projekte taip pat patvirtinta derybinė grupė konsultacijoms su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ dėl tolesnio valdančiosios daugumos darbo ir Vyriausybės veiklos stabilumo užtikrinimo. Į derybinę grupę nuspręsta deleguoti: Mindaugą Sinkevičių, Robertą Duchnevičių, Ingą Ruginienę, Orintą Leiputę ir Rasą Budbergytę, Jurą Taminską.
Derybinę grupę nuspręsta įpareigoti ne vėliau kaip per dvi savaites nuo jos sudarymo dienos informuoti Lietuvos socialdemokratų partijos tarybą apie derybų eigą ir rezultatus.
M. Sinkevičius sakė norintis apčiuopiamų rezultatų sulaukti ateinančios savaitės pabaigoje.
Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Inga RuginienėMindaugas Sinkevičius
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