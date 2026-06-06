M. Sinkevičius prakalbo, kas galėtų tapti užsienio reikalų ministru: tokia galimybė yra

„Kodėl gi ne, jeigu iš tikrųjų kolega ir bendrapavardis Virginijus Sinkevičius ryžtųsi grįžti iš turbūt patogaus ir gerai apmokamo darbo Briuselyje, tai, aš manau, kad tokia galimybė tikrai yra“, – LRT televizijai sakė M. Sinkevičius, paklaustas, ar laikinasis demokratų pirmininkas galėtų būti projektuojamas į šį postą.
Savo ruožtu paklaustas apie K. Budrio ateitį pareigose, LSDP lyderis nedaugžodžiavo, tačiau akcentavo, kad šiame etape ministras turi tęsti darbus.
„Iš anksto kažkokių patikinimų aš nelinkęs dalinti. Nėra taip – ar gali būti ramus, ar neramus. Tai nei ramus, nei neramus. Aš manau, kad ministras turi tęsti darbą, jis turi tam įgaliojimus, Vyriausybė veikia ir jeigu bus nuspręsta kitaip, matyt, visuomenė tikrai bus informuota“, – sakė M. Sinkevičius.
„LSDP nusimetė rožinius akinius“: politologas įvertino tokio sprendimo priežastis
„Kol kas nei apie Kęstutį Budrį, nei apie kitus kabineto narius jokių diskusijų nevyksta“, – patikino jis.
Šią savaitę viešoje erdvėje pradėta kalbėti apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų.
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Visgi prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį teigė, kad kalbos apie šio ministro keitimą yra „nelabai atsakinga ir nelabai rimta“. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, jog K. Budrys bene palankiausiai vertinamas Vyriausybės narys.
Tuo metu premjerė I. Ruginienė sakė pasitikinti ministru, jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Dėl koalicijos ateities – trys scenarijai: užfiksavo lemiamą socialdemokratų susitikimą
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime suburta pernai vasarą, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.