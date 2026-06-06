Po LSDP sprendimo keisti koaliciją – G. Nausėdos reakcija

„Sveikinu Lietuvos socialdemokratų partiją priėmus sprendimą keisti koalicijos sudėtį. Tai ilgai brendęs sprendimas. Jam sudarė prielaidas ne tik pastarojo meto „Nemuno aušros“ vadovo retorika, abejonės dėl šios partijos finansavimo aplinkybių, bet ir nekonstruktyvi frakcijos laikysena priimant kertinius Lietuvos saugumui įstatymus“, – teigiama prezidento komentare, kurį Eltai perdavė jo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
„Valdančiąją koaliciją sudarančios partijos gali turėti skirtingus požiūrius į daugybę viešojo gyvenimo klausimų, tačiau kai jų nevienija niekas, įskaitant nuomonę pamatiniais valstybės vidaus ir užsienio politikos klausimais, tai tampa problema“, – akcentuoja šalies vadovas.
Prezidentas taip pat išreiškė lūkestį, kad Vyriausybės perkrovimas pernelyg neužtruks.
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„Dabar tikiuosi, kad Vyriausybės perkrovimas neužtruks pernelyg ilgai ir leis susitelkti ties problemomis, kurias spręsti reikia šiandien, o ne ryt ar poryt. Esu pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti su naująja valdančiąja dauguma“, – pabrėžė prezidentas G. Nausėda.
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime suburta pernai vasarą, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Gitanas NausėdaLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Nemuno aušra
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