R. Duchnevičius: nematyčiau jokios problemos, jei M. Sinkevičius taptų premjeru

„M. Sinkevičius yra mūsų lyderis ir aš nematau jokios problemos, kad jis galėtų užimti tas pačias pareigas. Tiesa, dar kartą pabrėšiu, kad ir dabartinės premjerės darbas mus tenkina“, – šeštadienį po socialdemokratų tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Duchnevičius.
„Matysime, kaip bendrai dėliojasi visos Vyriausybės dėlionė, o tada bus aptartas ir premjero klausimas. Kol kas mūsų premjerė dirba, mes ja pasitikime ir ji darbus tęsia“, – pakartojo jis.
Anot Vilniaus rajono mero, sprendimas nutraukti koalicijos darbą su „Nemuno aušros“ partija brendo ilgai, todėl jis džiaugiasi, kad M. Sinkevičius dėl jo prisiėmė galutinę atsakomybę.
Susiję straipsniai
„Turbūt nebuvo kažkokio paskutinio lašo, tiesiog brendo, brendo ir pribrendo. Kaip ir minėjome, naujos vadovybės išrinkimas turėjo viską čia išspręsti ir pirmininko pozicija, kaip lyderio, pozicija čia buvo labai svarbi. M. Sinkevičius tą sprendimą prisiėmė, ant savo pečių ir visos mūsų valdybos, kuri jį palaiko. (…) Džiaugiuosi, kad valdyba įsiklausė ir priėmė sprendimą, kurį siūlė pirmininkas“, – tikino R. Duchnevičius.
„Būtent lyderis ir yra atsakingas už tai, kad pakreipti partiją viena ar kita linkme“, – teigė politikas.
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime suburta pernai vasarą, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Robert DuchnevičLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Mindaugas Sinkevičius
Rodyti daugiau žymių