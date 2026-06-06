Po socialdemokratų sprendimo atsisveikinti – R. Žemaitaičio reakcija: „Sprendimas nėra netikėtas“

„Sprendimas nėra netikėtas, mes gi gegužės mėnesį tai jau žinome, kai Mindaugas tapo partijos pirmininku ir kai prasidėjo derybos su „Vardan Lietuva“. Tai tiesiog reikėjo jiems laiko, kol tiesiog susidėliojo pačios koalicijos naujos gaires, ir tą sprendimą jau tiesiog šiandieną realizuoti“, – Eltai teigė R. Žemaitaitis.
„Kai jau pusantrų metų nuo ryto iki vakaro kiekvieną vakarą sako, kad reikia keisti koaliciją, tai jau tu gyveni juoko forma ir tiesiog galvoji, kada tas beprotizmas visas baigsis, kada jie čia nutrauks viską“, – patikino jis, paklaustas, kaip jaučiasi po šio LSDP tarybos sprendimo.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)
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