Oficialu: M. Sinkevičius siūlo mesti iš koalicijos R. Žemaitaičio partiją

Visgi posėdžiui dar nesibaigus svarbiausią žinią LRT RADIJUI jau pristatė „socdemas“, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius.
„Taryba šiuo metu dar nėra galutinio sprendimo priėmusi, kaip tik, kai mes kalbamės, vyksta diskusijos. Pirmininkas pristatė žadėtus tris variantus. (...) Pirmininkas, kaip naujasis patvirtintas lyderis, oficialiai teikia pagrindinį savo siūlymą, pristatydamas tris variantus.
Siūlymas pateiktas tarybai šiuo metu yra nutraukti santykį koaliciniame formate su „Nemuno aušra“ ir atverti galimybes diskusijai ir deryboms su „Vardan Lietuvos“ partija“, – pranešė R. Duchnevičius.
Lrytas žiniomis, M. Sinkevičius siūlys mesti per bortą Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ ir pradėti derybas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Neoficialūs pokalbiai su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi jau yra įvykę, tartasi ir dėl ministerijų pasidalijimo. Demokratams žadamos trys ministerijos – Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio. Į jas projektuojami Lukas Savickas, Tomas Tomilinas ir Kęstutis Mažeika.
Iš pradžių tarp M. Sinkevičiaus scenarijų net nebuvo varianto likti dabartinės valdančiosios daugumos sąstate, tačiau galiausiai jie buvo kiek pakoreguoti.
Šaltinių teigimu, M. Sinkevičius apsisprendė keisti ne tik koaliciją, bet ir premjerę Ingą Ruginienę – į ministro pirmininko pareigas stos pats. Šį klausimą jis jau aptaręs ir su pačia premjere. Tiesa, neaišku, ar ši žinutė bus ištransliuota dar šeštadienį. Gali būti, kad bus nuspręsta šiek tiek palaukti, kaip klostysis derybos.
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Šiam sprendimui įtakos turėjo ir pastarosiomis dienomis įtakingų socialdemokratų vykdyta vieša M. Sinkevičiaus autoriteto kvestionavimo kampanija. Seimo pirmininkas Juozas Olekas į viešąją erdvę išėjo su žinutėmis, esą sprendimas jau yra priimtas, koalicija nesikeis.
LSDP valdybos narės Orinta Leiputė ir Indrė Kižienė tuo tarpu išstojo su pareiškimais, kad praktiškai visa frakcija ir partijos skyriai palaiko darbą su „aušriečiais“. Tokie paties pasirinktų pavaduotojų vieši pasisakymai buvo smūgis M. Sinkevičiui.
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Nors pats imtis premjero pareigų nenori, M. Sinkevičius suprato, kad nusileidęs iš esmės paleis lyderystę ir partijoje, ir koalicijoje. Juo labiau, kad ne tik keisti koaliciją, bet ir imtis lyderystės Vyriausybės vadovo kėdėje jį pastarosiomis savaitėmis ragino ne tik dalis „socdemų“, bet ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Neatmetama, kad projektuojama ir daugiau pokyčių ministerijose, nes kartu su I. Ruginiene kristų ir visa jos Vyriausybė.
Prieš pat LSDP prezidiumo posėdį M. Sinkevičius užfiksuotas gerą pusvalandį privačiai kalbantis su buvusia krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene.
Ant karštosios kėdės sėdi ne tik užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, bet ir finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Neramiai jaustis turėtų ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė.
Klausimas, kaip po Registrų centro skandalo dar kartą praeiti prezidento barjerą sektųsi ir valstiečių deleguotam ekonomikos ir inovacijų ministrui Edvinui Grikšui.
Sprendimas – už uždarų durų
Į šalia Vilniaus esantį viešbutį socialdemokratai rinktis pradėjo dar prieš 10 valandą. Tuo metu čia prasidėjo LSDP prezidiumo posėdis, nuo 11 valandos diskutuojama platesniame – tarybos – formate.
„Mes visada pasiruošę. Viskam“, – į vidų įeidama po klausimo apie galimus Vyriausybės vadovo pokyčius atsakė LSDP garbės pirmininkė, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė.
Lrytas žiniomis, V. Blinkevičiūtė pasisako už „Nemuno aušros“ išmetimą iš koalicijos ir M. Sinkevičiaus ėjimą į premjerus.
Atvykusi premjerė I. Ruginienė galimų pokyčių nebuvo linkusi komentuoti ir ragino apie juos teirautis M. Sinkevičiaus. Pats LSDP pirmininkas, žurnalistų paklaustas, ar jie jau sveikinasi su naujuoju premjeru, atsakė – „tikrai ne“.
Jei dėl pokyčių koalicijoje tarp „socdemų“ susiformavę du flangai, dėl Vyriausybės vadovo kėdės perstumdymo pasipriešinimo nėra – patys socialdemokratai supranta, kad I. Ruginienė yra nepajėgi nešti tokią naštą ant pečių.
Šį kartą LSDP valdymo organų posėdžiai, kaip ir pastarąjį – uždari. Į juos neįleidžiami ne tik žurnalistai, bet ir socialdemokratų telefonai. Juos politikai turi palikti už durų.
Tiesa, prezidiumo posėdžio pradžioje žurnalistai galėjo fiksuoti pirmąsias minutes. M. Sinkevičius net paklausė, ar leisti žiniasklaidos atstovams pasilikti ilgiau. Iš salės nuskambėjo šūksniai, kad ne, dar kažkas juokavo, esą galima čia būti, bet be telefonų, kaip ir patiems politikams.
Neapsieita ir be juokelių apie numetamus „tušinukus“.
Galiausiai žurnalistai, kelias minutes stebėję socialdemokratų gimtadieninių sveikinimų ceremoniją, buvo išlydėti už durų.
Išvakarėse – karštos diskusijos siauresniame rate
LSDP prezidiumo ir tarybos posėdžių išvakarėse į tą patį viešbutį šalia Vilniaus buvo susirinkęs artimiausias M. Sinkevičiaus ratas – jo pavaduotojų komanda. Apie būsimus pasikeitimus diskusijos prasidėjo dar šiame formate.
Valdyboje kalbėtasi apie tris valandas, tačiau jokie sprendimai po jos dar nebuvo pristatyti.
Beje, pati premjerė I. Ruginienė į valdybos posėdį neatvyko, nors priklauso M. Sinkevičiaus pavaduotojų komandai.
socialdemokrataiMindaugas SinkevičiusInga Ruginienė
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