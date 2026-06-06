V. Sinkevičius: į koaliciją nesiveržiame, bet esame pasiryžę prisiimti atsakomybę

„Mes nesiveržiame, bet jeigu reikės prisiimti atsakomybę už valstybę – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ visada yra pasiruošę tą padaryti“, – Eltai šeštadienį teigė V. Sinkevičius.
Kaip skelbta, socialdemokratai šeštadienį nusprendė nutraukti koalicinį susitarimą su Remigijaus Žemaitaičio vadovaujama „Nemuno aušra“.
LSDP teigimu, atsižvelgiant į R. Žemaitaičio viešus pareiškimus, politinį veikimą, keliamą įtampą ir jo politinę atsakomybę už „aušriečių“ laikyseną, dabartinis koalicijos formatas nebeatitinka politinio pasitikėjimo, atsakomybės ir stabilaus valstybės valdymo standarto.
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Koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų Seime suburta pernai vasarą, kai iš premjero pareigų atsistatydino Gintautas Paluckas.
ELTA primena, kad įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
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Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.